Kolone na obilaznici u Zagrebu, zastoji na magistrali kraj Splita

Magla jutros mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodbu brzine i držanje sigurnosnog razmaka zbog skliskih i mokrih kolnika, osobito na Sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i ključnim autocestama:

Foto: HAK

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane

na Jadranskoj magistrali (DC8) u Solinu, Stobreču i Podstrani

Na mnogim dionicama traju radovi, zbog čega su mogući povremeni zastoji:

- A1 između Žute Lokve i Otočca (zona radova kod Babića mosta, vozi se dvosmjerno)

- A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (vozi se jednim trakom)

- Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka

- DC1 kod Udbine i Tušilovića

Zatvorene su pojedine ceste zbog radova, među kojima izdvajamo:

- DC1 Velika Ves-Polje Krapinsko (do 1.12.)

- DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.10.)

- DC29 Zlatar-Zlatar Bistrica (do 1.10.)

- DC30 Sisak-Velika Gorica na ulazu u Veliku Goricu (do 31.10.)

Posebno ističemo najavu zatvaranja izlaznog kraka čvora Sveta Nedelja na A3 iz smjera Bregane od 22. rujna, a obilazak je moguć preko čvora Bobovica i lokalnih cesta.

Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Stara Gradiška očekuje se pojačan promet teretnih vozila, dok su na nekim prijelazima na snazi zabrane za teretna vozila i autobuse zbog radova ili ograničenja nosivosti mostova.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i planiraju put uzimajući u obzir moguće zastoje i obilaznice. Uvijek koristite sigurnosni pojas, pridržavajte se ograničenja brzine i budite posebno oprezni u zonama radova i smanjene vidljivosti.

Više informacija i ažurirane podatke o stanju u prometu potražite na stranicama Hrvatskog autokluba.