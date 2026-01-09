Kolumbijski predsjednik: 'SAD bi mogao napasti i našu zemlju'

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je za BBC kako vjeruje da sada postoji "stvarna prijetnja" vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Kolumbije. Petro je optužio SAD da se prema drugim nacijama odnosi kao prema dijelu američkog "carstva", dodavši kako SAD riskira transformaciju iz "dominacije svijetom" u "izolaciju od svijeta". Ove izjave dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Kolumbiji vojnom akcijom.

Petro je oštro kritizirao nedavne američke mjere za provođenje imigracijskih zakona, optuživši agente Američke imigracijske i carinske službe (ICE) da se ponašaju poput "nacističkih brigada". Predsjednik Trump značajno je proširio operacije ICE-a u sklopu onoga što administracija naziva obračunom s kriminalom i imigrantima koji su ilegalno ušli u SAD.

Administracija navodi da je deportirala 605 tisuća ljudi između 20. siječnja i 10. prosinca 2025. godine. Također su objavili da se jedan zarez devet milijuna imigranata "dobrovoljno samodeportiralo" nakon agresivne kampanje podizanja svijesti koja je poticala ljude da sami napuste zemlju kako bi izbjegli uhićenje ili pritvor. Prema podacima koje je prikupio Syracuse University, od 30. studenog 2025. u pritvoru ICE-a nalazilo se oko 65 tisuća ljudi.

Ubojstvo američke državljanke

Situaciju je dodatno zaoštrio incident u Minneapolisu, gdje je američki imigracijski agent ovog tjedna ubio 37-godišnju američku državljanku, što je izazvalo noćne prosvjede. Federalni dužnosnici tvrde da je žena, Renee Nicole Good, pokušala pregaziti agente svojim automobilom, no gradonačelnik grada, demokrat Jacob Frey, izjavio je da je agent koji ju je upucao postupio nepromišljeno i zatražio da agenti napuste grad.

Petro je iskoristio taj događaj kako bi pojačao svoje kritike.

​- ICE je došao do točke u kojoj više ne progoni samo Latinoamerikance po ulicama, što je za nas uvreda, već ubija i građane Sjedinjenih Država.

Dodao je kako bi nastavak takve politike mogao imati teške posljedice za globalni položaj SAD-a.

​- Ako se ovo nastavi, umjesto Sjedinjenih Država koje dominiraju svijetom – imperijalni san – imat ćemo Sjedinjene Države izolirane od svijeta. Carstvo se ne gradi izolacijom od svijeta.

Napetosti unatoč telefonskom razgovoru

Odnosi dvojice vođa dugo su zategnuti, a često su razmjenjivali uvrede i prijetnje carinama na društvenim mrežama. Nakon američkih napada na Venezuelu i uhićenja Nicolása Madura, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vojna operacija usmjerena na Kolumbiju "zvuči dobro" te je više puta poručio Petru "neka pazi na svoje dupe", što je kolumbijski predsjednik oštro osudio.

Trump i Petro razgovarali su telefonom u srijedu navečer, nakon čega je Trump najavio da će se sa svojim kolumbijskim kolegom sastati u Bijeloj kući u "bliskoj budućnosti". Na svojoj platformi Truth Social, Trump je razgovor s Petrom opisao kao "veliku čast". Jedan kolumbijski dužnosnik tada je izjavio da je razgovor odražavao promjenu retorike od 180 stupnjeva "s obje strane". Međutim, u intervjuu za BBC u četvrtak, Petrov ton sugerirao je da se odnosi nisu značajno poboljšali.

Foto: Luisa Gonzalez

​- Razgovor je trajao nešto manje od sat vremena, a većinu vremena sam govorio ja. Teme su bile trgovina drogom u Kolumbiji, naš pogled na Venezuelu i ono što se događa u Latinskoj Americi u vezi sa Sjedinjenim Državama.

Nakon Trumpovih prijetnji vojnom akcijom, diljem Kolumbije održani su prosvjedi u ime suvereniteta i demokracije. Petro je za BBC rekao da Trumpove izjave predstavljaju "stvarnu prijetnju", podsjetivši na gubitak teritorija poput Paname u 20. stoljeću, te dodao kako "izgledi za uklanjanje te prijetnje ovise o tekućim razgovorima".

Na pitanje kako bi se Kolumbija branila u slučaju američkog napada, Petro je odgovorio da bi preferirao dijalog.

​- Radije bih da se radi o dijalogu.

No, dodao je da njegova zemlja ima alternativu.

​- Povijest Kolumbije pokazuje kako je odgovarala velikim vojskama. Ne radi se o suprotstavljanju velikoj vojsci s oružjem koje nemamo. Nemamo čak ni protuzračnu obranu. Umjesto toga, oslanjamo se na mase, naše planine i naše džungle, kao što smo uvijek i činili.

Foto: Luisa Gonzalez

Petro je potvrdio da je razgovarao i s Delcy Rodríguez, vršiteljicom dužnosti predsjednice Venezuele, te ju je pozvao u Kolumbiju. Istaknuo je da, iako strane obavještajne agencije imaju dozvolu za djelovanje u Kolumbiji, to se odnosi isključivo na borbu protiv trgovine drogom, osudivši pokušaje drugih "tajnih operacija". Nije izravno komentirao boji li se da bi CIA mogla provesti operacije u Kolumbiji slične onima u Venezueli, gdje je njihov izvor pomogao u lociranju i hvatanju Madura.