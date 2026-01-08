Obavijesti

ŽELI BOLJE UVJETE

Trump poručio Moskvi: Pustit ću da istekne nuklearni sporazum

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ilustracija - Reuters

Američki predsjednik ne želi produljiti Novi START s Rusijom i poručuje da će SAD tražiti 'bolji dogovor', uz uvjet da u njega bude uključena i Kina

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da će dopustiti da istekne posljednji sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja s Rusijom i da neće prihvatiti ponudu Moskve da ga dobrovoljno produlji, izvijestio je New York Times.

U rujnu je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio da dvije zemlje dobrovoljno zadrže ograničenja razmještenog strateškog nuklearnog oružja utvrđena u sporazumu NoviSTART, koji istječe 5. veljače.

"Ako istekne, istekne. Jednostavno ćemo sklopiti bolji sporazum", rekao je Trump za New York Times u srijedu. Dodao je da bi Kina trebala biti uključena u svaki budući sporazum.

Glasnogovornici ruskog i kineskog veleposlanstva u Washingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentare.

Sporazum Novi START iz 2010. ne može se produljiti. Ugovor je omogućavao jedno produljenje, što su 2021. iskoristili Putin i Joe Biden kada su ga produljili na pet godina.

Sporazum ograničava američko i rusko razmještanje strateških nuklearnih bojevih glava na 1550, a njihove platforme - projektile, zrakoplove i podmornice - na 700.

