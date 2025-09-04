Kombijem usmrtio biciklista kod Preloga pa pobjegao s mjesta nesreće: Pustili ga na slobodu

Na mjesnom groblju u Trnju u četvrtak je pokopan Mladen Mesarek (42), muškarac koji je poginuo u prometnoj nesreći rujna u večernjim satima na cesti uz derivacijski kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga, prenosi Međimurski.hr.

Vozio se na biciklu kada je na njega kombijem naletio vozač iz BiH. Vozač nije stao i nije pružio prvu pomoć unesrećenom. Tijelo je pronađeno idućeg jutra, a nakon opsežne potrage policija vozača kombija iz BiH pronašla u Varaždinu.

Ipak, javnost je zgrozila vijest da je Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, nakon ispitivanja, nesavjesnog vozača iz BiH pustilo na slobodu.

- Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja državljanina Bosne i Hercegovine (1983.) zbog kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. u vezi stavka 2. i 1. Kaznenog zakona i nepružanja pomoći iz članka 123. stavka 2. Kaznenog zakona… Državno odvjetništvo je osumnjičeniku zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenih djela odredilo mjere opreza zabrane napuštanja boravišta, obveznog redovitog javljanja policiji i privremenog oduzimanja isprava za prijelaz državne granice te privremenog oduzimanja vozačke dozvole - napisali su u priopćenju za portal.

Nakon što je portal poslao upit o tome zašto su vozača pustili na slobodu, stigao je odgovor:

- Bili su ispunjeni zakonski uvjeti da se opasnost od bijega državljanina Republike Hrvatske i ponavljanja kaznenog djela može prevenirati mjerama opreza zabrane napuštanja boravišta, obveznog redovitog javljanja policiji, privremenog oduzimanja osobne iskaznice i drugih isprava za prijelaz državne granice te privremenog oduzimanja vozačke dozvole.