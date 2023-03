Komemoracija za žrtve pucnjave u Nashvilleu, stigla i prva dama SAD-a: 'Naša srca su slomljena'

Prva dama SAD-a Jill Biden pridružila se u srijedu bdijenju u spomen na troje djece i troje odraslih ubijenih ovaj tjedan u kršćanskoj školi, uključujući dvoje nastavnika koji su bili bliski prijatelji supruge guvernera Tennesseeja.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se na svečanosti na otvorenom koja je započela oko sat vremena prije zalaska sunca u parku Nashville Public Square. Okupljanje je bilo ispred gradske vijećnice u glavnom i najvećem gradu Tennesseeja, nekoliko milja od mjesta na kojem je počinjen masakr u ponedjeljak.

Svečanost je trajala oko 30 minuta, isprekidana molitvama i nastupima glazbenika Sheryl Crow, Margo Price i Ketch Secora. Mnoštvo je pjevalo uz Secorovu izvedbu popularne kršćanske himne "Will the Circle Be Unbroken?", a on je pratio uz bendžo.

Imena žrtava su se nekoliko puta ponavljala u recitaciji tijekom odavanja počasti - 9-godišnji učenici Evelyn Dieckhaus, William Kinney i Hallie Scruggs, zajedno s čuvarom Mikeom Hillom, 61; ravnateljicom škole, Katherine Koonce, 60; i učiteljicom Cynthia Peak, 61.

"Pomislite na sve zagrljaje koje bi imali i na sve zagrljaje koje još uvijek možemo pružiti jedni drugima. Nashville je imao najgori dan. Srca su nam slomljena'', rekao je gradonačelnik John Cooper u pratnji brojnih lokalnih čelnika i svećenstva.

Cooper je pozdravio policajce i druge hitne službe koje su "jurile prema opasnosti kako bi spasile živote u našem najmračnijem danu".

Počiniteljicu masakra u ponedjeljak, bivšu učenicu škole Covenant, Audrey Elizabeth Hale, 28, smrtno su ustrijelili policajci koji su upali u zgradu nekoliko minuta nakon prve prijave o pucnjavi, što je vjerojatno spriječilo veći broj žrtava.

''Naši policijski službenici su plakali i plaču s Nashvilleom i svijetom", rekao je načelnik gradske policije John Drake ožalošćenima.

Pucnjava koja se dogodila u ponedjeljak je bila posljednja od desetak koje su se dogodile u američkim školama samo ove godine. Ova je posebno osjetljiva jer su tri žrtve bile tako mlade i zato što je poljuljala usko povezanu kršćansku zajednicu u Nashvilleu.

"Mnogi stanovnici Tennesseeja osjećaju iste stvari: prazninu, nedostatak razumijevanja, očajničku želju za odgovorima, očajničku potrebu za nadom", rekao je guverner Tennesseeja Bill Lee u videu koji je objavljen na njegovom Twitteru.

Lee je rekao da su i Koonce i Peak svojedobno predavali u istoj školi kao i njegova supruga Maria te da su njih troje ostali bliski prijatelji desetljećima. Lee je rekao da su Peak i njegova žena planirali zajedničku večeru u ponedjeljak.

"Razumijem da postoji bol. Razumijem očaj za odgovorima, za svaljivanje krivnje, za raspravi o rješenju koje bi moglo spriječiti ovu užasnu tragediju. Ovo nije vrijeme za mržnju ili bijes", izjavio je.

Neki u ekstremno desničarskim krugovima uhvatili su se slučaja kako bi ocrnili transrodne osobe, nakon što je policija rekla da se ubojica identificirao kao transrodna osoba. Od tada je utvrđeno da je Hale posljednjih mjeseci koristila ime Aiden i muške zamjenice na društvenim mrežama.

Pucnjave su pojačale tjeskobu u LGBTQ zajednici usred poteza republikanskih političara u brojnim državama da zabrane medicinsku skrb za transrodne mlade, uključujući zabranu koja je nedavno donesena u Tennesseeju.

Drake, načelnik policije, rekao je da su istražitelji koji traže tragove o tome što je potaknulo ubojstva pregledavali karte i zapise u bilježnici od 60 stranica pronađenoj u kući ubojice. Zapisi su sugerirali planove za pucnjavu na drugim lokacijama, ali vlasti još nisu otkrile motiv, rekao je Drake.

Napadačica je u trenutku napada bila naoružana s dvije jurišne puške i pištoljem od 9 mm, za koje je policija kasnije otkrila da su među sedam vatrenih oružja koje je Hale legalno kupila posljednjih godina.

Iako je Hale ciljala školu koja se nalazi u prezbiterijanskoj crkvi Covenanta i služi za oko 200 učenika od predškolskog uzrasta do šestog razreda, pojedinačne žrtve ubijene su nasumično, rekla je policija.

U intervjuu za CNN u srijedu, Drake je rekao da za sada nije jasno kakvu su ulogu, ako ikakvu, Halein rodni identitet, vjerska uvjerenja ili obrazovanje igrali u napadu, naglašavajući da je istraga u ranoj fazi. Ranije ovog tjedna je izjavio kako istražitelji vjeruju da je Hale gajila neku ljutnju što je kao dijete pohađala Covenant.

''Možda je bilo zamjeranja. Ali nismo to mogli potvrditi. Za sada nemamo nikakvih naznaka da je bilo problema u školi ili kod kuće", poručio je Drake u srijedu.

Istražitelji također provjeravaju mentalno zdravlje ubojice, koja je posjećivala liječnika zbog emocionalnog poremećaja, dodao je Drake.

Kao i kod većine masovnih pucnjava visokog profila, najnoviji napad dolio je ulje na vatru dugotrajnoj nacionalnoj raspravi o pravima i propisima o posjedovanju oružja. Tennessee ne zahtijeva dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja, bez obzira na to nosi li se skriveno ili otvoreno.

