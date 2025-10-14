Obavijesti

ISTRAŽIVANJE

Komora: Svaka peta medicinska razmišlja u primarnoj razmišlja o odlasku u inozemstvo...

Unatoč dugogodišnjem iskustvu, ispitanice navode da im stupanj obrazovanja nije priznat u 22 posto slučajeva, dok su plaće, radni uvjeti i administrativno opterećenje među najčešćim izvorima nezadovoljstva, navodi Komora u priopćenju

Svaka peta medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti razmišljala je o odlasku u inozemstvo, a svaka četvrta ne bi ponovno odabrala svoje zanimanje, pokazalo je istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) pod nazivom "Perspektive hrvatskog sestrinstva".

Istraživanje, koje je komora provela među svojim članstvom krajem prošle godine, pokazalo je da medicinske sestre u domovima zdravlja svakodnevno skrbe prosječno o 41 pacijentu, uz pet kućnih posjeta dnevno.

Unatoč dugogodišnjem iskustvu, ispitanice navode da im stupanj obrazovanja nije priznat u 22 posto slučajeva, dok su plaće, radni uvjeti i administrativno opterećenje među najčešćim izvorima nezadovoljstva, navodi Komora u priopćenju.

Čak 19 posto medicinskih sestara u domovima zdravlja lani je pretraživalo posao u inozemstvu, a 12 posto ih planira u narednih godinu dana promijeniti poslodavca ili skroz napustiti struku.

Također, svaka četvrta medicinska sestra u primarnoj zaštiti ne bi ponovno odabrala to zanimanje, dok svaka druga želi u prijevremenu mirovinu.

Istraživanje je pokazalo i da su medicinske sestre nezadovoljne upravljanjem u domovima zdravlja koje ocjenjuju s ocjenom 2,6 (školske ocjene od 1 do 5), a istom ocjenom ocjenjuju i komunikaciju ravnatelja domova zdravlja.

HKMS ističe kako ti podaci dodatno potvrđuju postojanje duboke krize u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u kojoj medicinske sestre čine ključan, ali često zanemaren stup sustava. Suočene su s nedostatkom kadra, velikim administrativnim obvezama i ograničenim mogućnostima profesionalnog napredovanja, a svakodnevno nose najveći teret zdravstvene skrbi u zajednici.

"Rezultati istraživanja jasno pokazuju da su medicinske sestre temelj sustava, ali istodobno i njegova najranjivija karika", komentirao je istraživanje predsjednik HKMS Mario Gazić.

Vrijeme je, dodaje, da se prepozna vrijednost njihovog rada i da se stvore uvjeti koji će ih motivirati da ostanu i razvijaju se profesionalno i nadalje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Istraživanje "Perspektive hrvatskog sestrinstva" HKMS je provela među svojim članovima u prosincu 2024. i obuhvaća više od 90 pitanja raspoređenih u četiri cjeline: uvjeti rada, kvaliteta upravljanja, edukacija i zadovoljstvo poslom. Istraživanje će se ponavljati svake tri godine a rezultati su važan alat za praćenje stanja i planiranje reformi u hrvatskom sestrinstvu.

