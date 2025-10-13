Obavijesti

Liječnici sve češće trpe nasilje, izloženi su prijetnjama: 'Koliko daleko to sve treba otići?'

U Virovitici je pacijent izvadio nož i ozlijedio se, lakše je ozlijeđen i liječnik. Napadi na medicinare nisu rijetkost. Komora traži više zaštitara u bolnicama, a tihi alarm u ambulantama

U noći na nedjelju na hitnom prijemu virovitičke bolnice događala se velika drama - pacijent je odbijao surađivati s medicinskim osobljem, i u jednom je trenutku iz džepa izvadio preklopni nož te se ubo u prsa. Svladan je uz pomoć policajaca, pripomogli su i liječnik te jedan građanin, koji su u tom metežu lakše ozlijeđeni.

