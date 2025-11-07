Kompanija MOL objavila: Manji prihod i u trećem tromjesečju

Mađarska naftna i plinska grupa MOL izvijestila je u petak da joj je prihod umanjen i u trećem tromjesečju, uz znatno niže cijene nafte i dobre rezultate u odjelu prerade zahvaljujući uskim grlima u svjetskoj opskrbi dizelom. Ukupni operativni prihod grupe iznosio je u razdoblju od srpnja do rujna 2,27 bilijuna forinti (6,8 milijardi dolara) i bio je manji za osam posto nego u istom razdoblju 2024. godine. Grupa je i drugo tromjesečje zabilježila s manjim ukupnim operativnim prihodom, za sedam posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Kada se isključi vrijednost zaliha, čista dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (čista CCS EBITDA) iznosila je u razdoblju od srpnja do rujna 974 milijuna dolara i bila je za 15 posto viša nego prije godinu dana.

Neto dobit pala je pak za 18 posto, na 94,8 milijardi forinti.

U odjelu prerade i prodaje čista CCS EBITDA poskočila je pak za 51 posto, na 452 milijuna dolara. Rafinerijske marže bile su više nego dvostruko veće nego u trećem prošlogodišnjem tromjesečju zahvaljujući ponajprije uskim grlima u svjetskoj opskrbi ponajprije dizelom.

U odjelu istraživanja i proizvodnje prilagođena EBITDA uvećana je pak na godišnjoj razini za dva posto, na 285 milijuna dolara. Utjecaj cijena bio je pozitivan, budući da su slabiji dolar i ukidanje ograničenja cijena plina prevagnuli nad nižim cijenama nafte, stoji u poslovnom izvješću.

Realizirana cijena nafte i kondenzata iznosila je u trećem tromjesečju 61,3 dolara i bila je niža za gotovo 11 posto nego u istom prošlogodišnjem tromjesečju.

Grupa je u razdoblju od srpnja do rujna proizvodila u prosjeku 92.300 ekvivalenta barela nafte dnevno, za 4,1 posto manje nego lani, uz poremećaje u Pakistanu i Kurdistanu.

Brojke za listopad signaliziraju pak snažan oporavak proizvodnje, napominju iz uprave, prema rastu proizvodnje na oko 98.400 ekvivalenta barela nafte dnevno, ponajprije zahvaljujući većem udjelu u proizvodnji naftnog polja u Azerbajdžanu i boljim rezultatima u kurdskoj regiji.

Organska kapitalna ulaganja smanjena su u razdoblju od srpnja do rujna za četiri posto u odnosu na treće prošlogodišnje tromjesečje, na 396 milijuna dolara. Podaci za razdoblje od siječnja do rujna pokazuju pak iznos od 840 milijuna dolara, što znači da kaskaju za dosadašnjim planom o 1,7 milijardi dolara u cijeloj 2025.

Uprava je prema najnovijem izvješću snizila planirani iznos organskih kapitalnih ulaganja u cijeloj 2025. na 1,5 milijardi dolara.

U cijeloj 2025. uprava MOL-a sada očekuje čistu CCS EBITDA od oko tri milijarde dolara, što znači da bi se trebala zadržati oko prošlogodišnje razine. Do sada bili su očekivali da će iznositi do tri milijarde dolara.

Potvrdili su ciljani raspon proizvodnje, od 92 tisuće do 94 tisuće ekvivalenta barela nafte dnevno. Plan prerade u cijeloj 2025. smanjen je pak s oko 12.000 barela dnevno na 11.500 barela dnevno.

Rafinerija u Százhalombatti radit će "do daljnjeg" s otprilike pola kapaciteta dok se ne saniraju posljedice požara koji je izbio 20. listopada, stoji u priopćenju. Kapacitet za preradu bit će umanjen za oko 250 do 300 tisuća tona mjesečno, stoji u MOL-ovom izvješću.

"Navikli smo na dinamična razdoblja, ali iza nas su vrlo izazovni mjeseci, čak i po našim standardima", kazao je izvršni direktor grupe Zsolt Hernadi u priopćenju.

Grupa je uspješno poslovala unatoč brojnim "zahtjevnim okolnostima", naglasio je Hernadi, izdvojivši "sankcije koje utječu tržište nafte, požar u Százhalombatti i(li) poteškoće s transportom naftovodom Janafa".