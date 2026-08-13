Komunalac Gospić prijavio je 2023. godine Šincekovu tvrtku policiji zbog neovlaštenog ulaza

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Gospić u kolovozu 2023. godine prijavio je Tipos resurs policiji zbog neovlaštenog ulaženja njihovih kamiona na tadašnje gradsko odlagalište Rakitovac! 24sata su na uvid dobila prijavu koju potpisuje bivši šef komunalca, Milan Mataija. Prijava je podnesena 31. kolovoza 2023. godine.

- Poštovani, video nadzorom ustanovljen je nelegalan ulazak teretnog vozila na odlagalište otpada Rakitovac i istovar otpada nepoznatog sadržaja u jutarnjim satima nakon otključavanja rampe da bi se omogućio pristup odlagalištu vozilima našeg poduzeća. Prema saznanjima radi se o teretnom vozilu poduzeća TIPOS RESURS d.o.o. iz Varaždina - piše Mataija u prijavi uz koju je priložio i fotografiju kamiona.

Naš izvor tvrdi da se ništa nije dogodilo po prijavi, no poslali smo upit lokalnoj policiji oko toga je li išta učinjeno po prijavi i ako da, što. Njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Ova prijava otvara pitanje kako je vozač Tiposa znao kada će rampa biti otključana i kako je ušao upravo u tom vremenskom prozoru.

Dvije godine nakon Uskok je objavio kako. Uz bračni par Šincek, Ivicu Vajdića, Francisku Dodić, Antoniju Bauk i Miletu Stevanovića, uhićen je i komunalni djelatnik zvan Ivica Pećina zvani Medo. Njega Uskok tereti da je za iznose od po sto eura puštao Šincekove kamione na Rakitovac. Da tamo istresaju otpad vidi se i na snimkama koje smo objavili u travnju prošle godine. Na snimci dugoj četiri minute dron leti do odlagališta Rakitovac, snima samo odlagalište, te okolinu gdje se vidi da je dio otpada razbacan, odnosno, izgleda kao da je nastalo malo odlagalište iza ograde samog gradskog deponija. Od silosa PPK Velebit do Rakitovca vodi cesta izgrađena novcem iz EU fondova, pa se s glavne ceste u Blajskoj ulici ni ne vidi dobro ako kamioni voze od jedne do druge lokacije. O tome nam je govorio i prvi susjed silosa u travnju 2025. godine.

- Jednom sam išao bliže našem smeću, tu gdje je gradsko odlagalište. Poslije radnog vremena, kad nema nikoga. I vidim taj kamion iz silosa kako izbacuje te vreće na gradsko smeće - rekao je.

Rakitovac je i gorio, u rujnu 2025. godine.

- Ovo nisu radili samo godinu dana, a koliko ja znam, a znam jer sam gledao i pitao, kad više nije stalo u silos i skladišta, bacali su na gradsko odlagalište Rakitovac. I onda se Rakitovac zapalio ovo ljeto, peklo je za oči, grebalo za grlo. I onda kažu iz Grada da nema opasnosti za ljude jer su pronašli da je ispod tog smeća sloj gline koji sprječava onečišćenje. Gline, ej! Sve okolo je porozno propusno tlo, krš, ali evo baš tu je glina, u srcu Like. Oni misle da smo mi svi glupi - ispričao nam je Davor Bušljeta par mjeseci nakon požara.

I ova prijava dokaz je da nisu svi samo šutjeli i gledali.