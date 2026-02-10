Konaković: Dodik aktivno lobira za secesiju, EU mora reagirati

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković upozorio je u utorak kako bi međunarodna zajednica morala ozbiljno shvatiti prijetnje Milorada Dodika o secesiji Republike Srpske i reagirati na to a koliko su one ozbiljne pokušao je ilustrirati pokazujući ugovor kojega je RS sklopila s lobističkom tvrtkom.

Konaković je na konferenciji za novinstvo u Sarajevu pred novinarima pokazao kopiju ugovora potpisanog 2025. godine s lobističkom kućom Dickens & Madson iz Kanade. Tu tvrtku, kaže Konaković, vodi bivši operativac izraelske tajne službe Mossad Ari Ben-Menashe, rođen u Iranu.

Ugovor o lobiranju navodno je vrijedan četiri milijuna američkih dolara od kojih su tri već isplaćena iz proračuna RS.

Cilj je bio lobiranjem ishoditi da se u RS ne provedu izvanredni izbori za predsjednika entiteta nakon što je s te dužnosti smijenjen Dodik, da se zatvori Ured visokog predstavnika za BiH (OHR) te da se Dodiku i njegovim suradnicima ukinu američke sankcije.

Prva dva cilja nisu ostvarena a treći jeste no to se dogodilo tek nakon što je Dodik osigurao poništavanje protuustavnih zakona koje je donio parlament RS nakon što je on u ljeto prošle godine osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Konaković je, komentirajući ugovor, ocijenio kako je iz onoga što u njemu piše jasno da je krajnji Dodikov cilj odcjepljenje RS od BiH.

"Secesija je jasno naglašena kao finalni cilj", tvrdi ministar vanjskih poslova BiH pozivajući posebice Europsku uniju da odlučnije reagira na Dodikove prijetnje.

"Pozivamo Europsku uniju da se uozbilje, poslat ćemo i njima ove dokumente da shvate da imamo ozbiljan i kontinuiran napad na ustavni poredak BiH. Mi ćemo s tim izaći na kraj, ali su svi inertni i šute i najmanje mi smeta što on (Dodik) provocira u javnom prostoru i to on radi godinama, ali ovo je o čemu ja danas govorim mnogo ozbiljnije i traži isti takav pristup s naše strane"", kazao je Konaković.

Dodik je u ponedjeljak pred novinarima u Banjoj Luci najavio kako će od parlamenta RS zatražiti poništavanje svih ranijih odluka kojima su na BiH prenesene ovlasti poput obrane, granične kontrole i prikupljanja poreza a istodobno je tvrdio kako za to ima potporu ne samo kod Rusije nego i u Washingtonu te Izraelu i Mađarskoj.

Iz State Departmenta su reagirajući na te tvrdnje za sarajevski portal Fokus poručili kako oni podupiru teritorijalni integritet i suverenitet BiH kao i daytonski sporazum za kojega Dodik uporno tvrdi da je "srušen" i da više nije na snazi.

U priopćenju State Departmenta navodi se pak kako SAD zadržava pravo uporabiti diplomatske i druge alate "ako se pojedinci ili entiteti opet uključe u destabilizirajuće ili protudejtonske aktivnosti".