Tomašević o smjeni Piletića i kandidaturi Milanovića: 'Gdje bih došao kad bismo nagađali'

S obzirom na niz problema i propusta u tom sustavu, to je trebalo raditi ranije, apsolutno, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na odlazak HDZ-ovog Marina Piletića s mjesta ministra rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zagrebački gradonačelnik predstavio je sa suradnicima u Dječjem vrtiću Sveta Klara novu centralnu stranicu dječjih vrtića Grada Zagreba. Roditeljima omogućuje informiranje o vrtićima, pretraživanje slobodnih upisnih mjesta, podnošenje zahtjeva te uvid u jelovnike. Zaposlenicima je namijenjena za lakši i brži unos podataka, dok će na jednom mjestu biti dostupne i informacije o javnoj nabavi te natječajima za zapošljavanje.

- Nema više lutanja. To je ono što smo htjeli. Grad Zagreb je postavio kao zadatak i cilj da razvije najbolji sustav predškolskog obrazovanja ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Djelatnici to rade, a mi odrađujemo svoj dio posla u smislu višegodišnjeg i stalnog ulaganja, prije svega u ljude, potom i u zgrade i sve ostalo što nam je bitno za razvoj najboljeg predškolskog sustava, znajući koliko je on važan za razvoj djeteta. Sve radimo zbog djece. Želimo da sve zagrebačke obitelji pronađu sve informacije što jednostavnije i što lakše. S obzirom na to da smo velik sustav, na jednom mjestu roditelji tek rođenih beba će se puno lakše snaći. Mogu pronaći sve informacije o upisima, prijavama i slobodnim mjestima. Motivacija je bila da olakšamo svima to intenzivno razdoblje - rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.

Dodala je da je ovime olakšan rad dječjih vrtića zbog javne nabave i prijava za zapošljavanje.

- Svi zainteresirani subjekti koji žele pružiti svoje robe i usluge imat će jednostavniji pregled onoga što se nudi i očekujemo tu fer tržišno natjecanje i dovršavanje postupaka. Kad se raspiše natječaj za neko radno mjesto, želja nam je da se to mjesto popuni i da privučemo najbolje od odgajateljica i ostalih u sustavu kako bi se brinuli o našoj djeci. Prva informacija im je bitna da im je dobro raditi u vrtićima - dodala je.

Nakon toga riječ je preuzeo Tomašević, koji je zahvalio ravnateljima vrtića na njihovom doprinosu u odgoju djece. Istaknuo je kako je riječ o jednom od rijetkih poslova koji se, po razini odgovornosti i važnosti za društvo u cjelini, mogu s time usporediti.

- Obećali smo fokusirati se na dječje vrtiće, na ulaganja u ljudstvo i infrastrukturu. Sustav je bio dobar, ne mogu reći da nije, ali znate koliko je bilo neupisane djece. Ova stranica je iskorak da sve bude bolje za roditelje, djecu i zaposlenike - rekao je.

Naglasio je i da je u gradskom proračunu za dječje vrtiće osigurano 280 milijuna eura, što premašuje ukupni godišnji proračun trećeg najvećeg grada u Hrvatskoj, Rijeke.

- Važno nam je da budemo dobar poslodavac, da nam se ljudi javljaju na natječaje, da ima interesa i u tom smislu moramo biti najbolji poslodavac - rekao je.

Dodao je kako Grad ne planira stati samo na izgradnji novih objekata, već se paralelno radi i na obnovi postojećih vrtića te na investicijskom održavanju sustava. U Zagrebu trenutačno djeluje 60 gradskih vrtića, a od 1. ožujka otvara se i 61. u Sesvetskom Kraljevcu. Zbog toga je, istaknuo je, ključno imati objedinjene i lako dostupne informacije, jer ako Grad želi biti poželjan i konkurentan poslodavac, mora ljudima olakšati zapošljavanje, posebno u deficitarnim zanimanjima, ne samo kroz transparentnost nego i kroz sam proces zapošljavanja.

Tomašević je naglasio kako je ključna transparentnost, osobito u području javne nabave, te da će se ubuduće na jednom mjestu moći pratiti svi planovi i projekti. Podsjetio je da dječji vrtići već dvije godine objavljuju sve svoje troškove, a sada je učinjen dodatni iskorak jer će biti vidljivi i svi natječaji za zapošljavanje te javnu nabavu.

- Uveli smo transparentnost pri prikazivanju gradskih transakcija, kojih je oko 100.000 godišnje, i mi moramo biti primjer i drugima kako se odgovorno vodi politika - poručio je.

Govoreći o upisima u vrtiće, Dolenec je istaknula da su prošle jeseni prvi put imali situaciju u kojoj su sva djeca koja ispunjavaju zakonske uvjete dobila mjesto u vrtiću. Od tada, dodala je, u gradskim vrtićima postoje i slobodna mjesta, a nova prednost za roditelje je mogućnost pronalaska vrtića bliže mjestu stanovanja.

Upisi počinju u svibnju, a trenutačno se radi na četiri nova objekta koji će osigurati oko 750 dodatnih mjesta. Vrtić u Dubravi ide u obnovu, što će privremeno stvoriti izazove, no, kako je rekla, na tome se aktivno radi. Ne očekuje veće probleme te vjeruje da će do rujna, nakon završetka upisa u privatne vrtiće, sva djeca imati osigurano mjesto.

Tomašević se osvrnuo i na nedjeljni nestanak grijanja u velikom dijelu Zagreba, naglasivši da Grad s tim nema nikakve veze. Dodao je kako primjećuje da je HDZ o toj temi šutio, uz opasku da bi se, da je riječ o gradskoj tvrtki, sigurno odmah oglasili.

Komentirao je i pojavu nacističkih grafita u Savskom Gaju, rekavši da se redovito izdaje oko stotinu naloga za uklanjanje grafita s neprimjerenim sadržajem te da će se tako postupiti i u ovom slučaju.

Govoreći o reformi blokovskog parkiranja i mogućem širenju zona naplate, rekao je da Grad kreće u analizu dosad provedenih mjera.

- Nakon što smo uveli blokovsko parkiranje, rekli smo da idemo u analizu i potencijalno širenje zona - kazao je, pojašnjavajući da postoje inicijative iz više mjesnih odbora zbog gužvi koje stvaraju vozači koji ondje ne žive. Dodao je kako će se odluke temeljiti na tehničkim rezultatima analize i željama mjesnih odbora, uz napomenu da se problem često prelijeva na dijelove grada u kojima blokovsko parkiranje još nije uvedeno.

Osvrnuo se i na razrješenje ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.

- Što se tiče ministra Piletića, s obzirom na niz propusta u sustavu i nedavne sudske odluke, to je trebalo učiniti i ranije - rekao je Tomašević, dodavši da je pitanje za Vladu zašto se to nije dogodilo ranije.

Gradonačelnik je komentirao i pad broja prodanih nekretnina u Zagrebu, istaknuvši da su glavni razlozi visoke cijene, ali i velik broj praznih stanova.

- Što se tiče cijena nekretnina, najveći uzrok je 55.000 praznih stanova u Zagrebu - naglasio je, pozivajući se na podatke HEP-a i potrošnje vode. Dodao je kako Zagreb, uz obalne gradove, prednjači po cijenama te da je odnos između novogradnje i broja praznih stanova jasan pokazatelj problema.

Na kraju konferencije za medije osvrnuo se i na pitanje o navodima Nacionala da bi se Zoran Milanović ubuduće mogao kandidirati kao predvodnik nezavisne liste.

- Je li to izjavio predsjednik? Znate gdje bih došao kad bih komentirao takva nagađanja i naklapanja - zaključio je Tomašević, ne želeći ulaziti u spekulacije niti odgovoriti bi li mu dao podršku.