'Koncesionar u Baškoj Vodi je bacio ležaljku na moju kćer (12). Zato sam bacio ležaljku u more'

'Okršaj' kupača i koncesionara na plaži u Baškoj Vodi dobio je svoj nastavak.

Na originalnoj snimci, koju je objavio Jutarnji list, vidi se svađa nezadovoljnog kupača, na čije je stvari, kazao je on, koncesionar postavio ležaljku, koju je on onda bacio u more.

- Slikaj, slikaj, dolazi komunalni redar. Nemoj stavljat stvari na moje stvari. Lijepo sam te upozorio - čuje se i vidi gost s ručnikom dok u pozadini koncesionar iz mora vadi svoju ležaljku te je vraća na plažu, ovog puta pored ručnika. Snimka je nastala u petak ujutro.

Nezadovoljni kupač, Davor Mikulić iz Đakova, sad se javio Jutarnjem listu te je objasnio što se dogodio.

- Na plaži je bila ležaljka na kojoj je bila moja kći (12) dok je supruga s drugim djetetom bila u moru. Dijete se igralo na toj ležaljci kad je došao koncesionar i bacio ležaljku na dijete - kaže on i dodaje da je ležaljku bacio u more tek kad ju je koncesionar ponovno stavio preko njegovih stvari.

- Rekao sam mu da ako još jednom to napravi, "i njega ću zafitiljit u more" - kaže Mikulić.

Potom je stigao komunalni redar, svi su završili u kancelariji kod načelnika, gdje mu se, kaže Mikulić, načelnik ispričao. Veli da na postupak redara i načelnika nema pritužbi, kao i da se radnik koncesionarskog obrta također nevoljko ispričao.

- Samo sam htio zaštititi svoje dijete i upozoriti ga da nema pravo stavljati ležaljke koje nisu iznajmljene. Nisam bio razjaren, reagirao sam kao otac koji štiti dijete - kaže i dodaje da nije imao namjeru na nikog fizički nasrnuti.

Snimku možete POGLEDATI OVDJE.

Ovakvi slučajevi nisu rijetkost. Kako piše Morski.hr, vlasnici koncesijskih odobrenja nerijetko ležaljkama zakrče cijelu plažu, što je kontra propisima prema kojima ih moraju držati na hrpi te postaviti tek nakon što je potrošač zatraži i plati. Ostatak plaže pak mora biti dostupan za korištenje gostima koji ne žele iznajmiti ležaljke.

Podsjetimo, i prošlog ljeta se dogodio incident u Baškoj Vodi, također oko ležaljki. Makarski policajci su tad i uhitili 45-godišnjaka koji je napao Nijemca (51) na plaži u Baškoj Vodi, zbog svađe oko ležaljke za plažu. Navodno se radilo o jednom od koncesionara koji drže ležaljke. Nije ni to prvi sličan obračun u Baškoj Vodi, a i ranije su imali isti povod. Turisti bi pomicali ležaljke da postave ručnike, a prema pravilniku oni ni ne bi smjeli prazne ležaljke imati na plaži, već bi trebali izdavati korisnicima s hrpe.

Baška Voda inače slovi kao mjesto s najviše ležaljki u Hrvatskoj.