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Konobar htio smiriti svađu, ovaj mu ispalio hitac pored glave

Piše Iva Tomas,
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Konobar htio smiriti svađu, ovaj mu ispalio hitac pored glave
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Nakon pucnjave, 50-godišnjak i 37-godišnjakinja otišli su u Runjaninovu ulicu u Zagrebu i ušli u zdravstvenu ustanovu gdje se 50-godišnjak zaključao u toalet. Ubrzo su ih tamo pronašli i uhitili policajci

Na terasi ugostiteljskog objekta u utorak oko 15 sati u Zagrebu u Ulici Đure Crnatka verbalno su se sukobili 50-godišnjak i 37-godišnjakinja. Nepoznati počinitelj prišao je 50-godišnjaku, rukom ga udario u predjelu glave i udaljio se, piše PU zagrebačka.

Svađu je pokušao smiriti konobar (45), prišao im je i upozorio ih na ponašanje. Na to je 50-godišnjak izvadio plinski pištolj i ispalio hitac u blizini 45-godišnjakove glave. Lakše je ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja.

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- Nadalje, 50-godišnjak i 37-godišnjakinja otišli su u Runjaninovu ulicu, ušli u zdravstvenu ustanovu gdje se 50-godišnjak zaključao u toalet. Ubrzo su ih tamo pronašli i uhitili policijski službenici koji su prema 50-godišnjaku uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) te ih priveli ih u službene prostorije policije - piše policija.

Istraga je u tijeku.

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