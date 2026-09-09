Konobar htio smiriti svađu, ovaj mu ispalio hitac pored glave

Na terasi ugostiteljskog objekta u utorak oko 15 sati u Zagrebu u Ulici Đure Crnatka verbalno su se sukobili 50-godišnjak i 37-godišnjakinja. Nepoznati počinitelj prišao je 50-godišnjaku, rukom ga udario u predjelu glave i udaljio se, piše PU zagrebačka.

Svađu je pokušao smiriti konobar (45), prišao im je i upozorio ih na ponašanje. Na to je 50-godišnjak izvadio plinski pištolj i ispalio hitac u blizini 45-godišnjakove glave. Lakše je ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja.

- Nadalje, 50-godišnjak i 37-godišnjakinja otišli su u Runjaninovu ulicu, ušli u zdravstvenu ustanovu gdje se 50-godišnjak zaključao u toalet. Ubrzo su ih tamo pronašli i uhitili policijski službenici koji su prema 50-godišnjaku uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) te ih priveli ih u službene prostorije policije - piše policija.

Istraga je u tijeku.