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'STRADALE' KORANA I MREŽNICA

Kontaminirana voda ušla u rijeke: Našli su ilegalni ispust nakon požara u Karlovcu...

Piše 24sata, Veronika Miloševski,
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Kontaminirana voda ušla u rijeke: Našli su ilegalni ispust nakon požara u Karlovcu...
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Ilegalni ispust, koji je bio skriven, je u međuvremenu zatvoren. Voda s ovog područja ne bi se više trebala slijevati direktno u Mrežnicu

Voda iz požarišta je krenula curiti u Mrežnicu. Krenuli smo odmah u sanaciju, a onda smo naišli na ilegalni ispust, rekao je za 24sata zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Miroslav Rade. Nakon velikog požara koji je izbio u Karlovcu, u halama tvrtki Nova Chem i Gavranović, nije došlo do značajnijeg onečišćenja zraka. Međutim, u Mrežnicu i Koranu dospjela je kontaminirana voda...

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Vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade rekao je da se voda s požarišta slijevala u Mrežnicu kroz ilegalni odvod koji, umjesto u javnu kanalizacijsku mrežu, vodi izravno prema rijeci.

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- Pazili smo da voda kojom smo gasili požar ne završi u Mrežnici. Kontaktirali smo i Hrvatske vode, koje su osigurale da se te vode slijevaju kroz kanalizacijski sustav. Međutim, pokazalo se da, umjesto u sustav, voda otječe u Mrežnicu. Županijski vatrogasni zapovjednik obavio je kontrolu rijeke te utvrdio značajno zamućenje, a onda smo zajedno pronašli taj ilegalni ispust - kazao je zapovjednik za JL.

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Vatrogasci su pokušali spriječiti daljnje isticanje onečišćene vode. 

– Obavijestili smo Stožer civilne zaštite, a građanima su poslane SRUUK poruke da ne koriste Mrežnicu za kupanje. Odmah smo pristupili sanaciji i zaustavili daljnje istjecanje postavljanjem privremene brane. Zatim smo nizvodno postavili plutajuće brane. Zavod za javno zdravstvo na naš je zahtjev uzeo uzorke vode koji su poslani na analizu - rekao je Rade.

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Ilegalni ispust, koji je bio zakamufliran, je u međuvremenu zatvoren. Voda s ovog područja ne bi se više trebala slijevati direktno u Mrežnicu.

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