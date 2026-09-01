Kontaminirana voda ušla u rijeke: Našli su ilegalni ispust nakon požara u Karlovcu...

Voda iz požarišta je krenula curiti u Mrežnicu. Krenuli smo odmah u sanaciju, a onda smo naišli na ilegalni ispust, rekao je za 24sata zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Miroslav Rade. Nakon velikog požara koji je izbio u Karlovcu, u halama tvrtki Nova Chem i Gavranović, nije došlo do značajnijeg onečišćenja zraka. Međutim, u Mrežnicu i Koranu dospjela je kontaminirana voda...

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Vatrogasni zapovjednik Miroslav Rade rekao je da se voda s požarišta slijevala u Mrežnicu kroz ilegalni odvod koji, umjesto u javnu kanalizacijsku mrežu, vodi izravno prema rijeci.

- Pazili smo da voda kojom smo gasili požar ne završi u Mrežnici. Kontaktirali smo i Hrvatske vode, koje su osigurale da se te vode slijevaju kroz kanalizacijski sustav. Međutim, pokazalo se da, umjesto u sustav, voda otječe u Mrežnicu. Županijski vatrogasni zapovjednik obavio je kontrolu rijeke te utvrdio značajno zamućenje, a onda smo zajedno pronašli taj ilegalni ispust - kazao je zapovjednik za JL.

Vatrogasci su pokušali spriječiti daljnje isticanje onečišćene vode.

– Obavijestili smo Stožer civilne zaštite, a građanima su poslane SRUUK poruke da ne koriste Mrežnicu za kupanje. Odmah smo pristupili sanaciji i zaustavili daljnje istjecanje postavljanjem privremene brane. Zatim smo nizvodno postavili plutajuće brane. Zavod za javno zdravstvo na naš je zahtjev uzeo uzorke vode koji su poslani na analizu - rekao je Rade.

Ilegalni ispust, koji je bio zakamufliran, je u međuvremenu zatvoren. Voda s ovog područja ne bi se više trebala slijevati direktno u Mrežnicu.