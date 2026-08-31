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proglašenje izvanrednog stanja

Troskot traži izvanredno stanje: Grad Karlovac prvi put u povijesti ostao bez vode!

Piše HINA,
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Troskot traži izvanredno stanje: Grad Karlovac prvi put u povijesti ostao bez vode!
Zagreb: Konferencija za medije saborskih zastupnika Mosta o odnosu opasnog otpada i HGK | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Saborski zastupnik Zvonimir Troskot pozvao je na proglašenje izvanrednog stanja zbog povijesnog prekida vodoopskrbe u Karlovcu, ističući ozbiljne probleme s kvalitetom vode i upravljanjem sustavom

 Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je u Karlovcu ispred tvrtke Vodovod i kanalizacija pozvao na proglašenje izvanrednog stanja "zbog ozbiljnih poremećaja u vodoopskrbi" i upozorio da je Karlovac u potpunosti ostao bez vode za piće prvi put u povijesti. Troskot je kazao da se nakon uspostave opskrbe pojavilo zamućenje vode za ljudsku potrošnju u različitim dijelovima grada i od županijskih i gradskih vlasti zatražio uključivanje neovisnih stručnjaka, izgradnju vodocrpilišta Mostanje, dodatna ulaganja u distribucijsku mrežu te "jasno utvrđivanje odgovornosti za upravljanje sustavom", priopćili su iz Mosta.

"Karlovac, deseti grad po veličini u Hrvatskoj, u 21. stoljeću prvi je put u svojoj povijesti ostao bez vode. To je samo po sebi razlog za proglašenje izvanrednog stanja", rekao je Troskot.

Tvrtka Vodovod i kanalizacija je 21. kolovoza objavila da je uslijed nevremena došlo do prekida električnom energijom, što je dovelo do prekida rada crpki na vodocrpilištima, a Troskot je naglasio da to ne može biti jedini uzrok jer vodocrpilišta raspolažu agregatima.

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"Da su vodospreme bile odgovarajuće napunjene, sustav ne bi u tako kratkom roku ostao bez vode. Objašnjenje da je za sve kriv isključivo nestanak električne energije nije dovoljno. Ključno je pitanje zašto su vodospreme bile prazne i tko je za to odgovoran", dodao je Troskot na tiskovnoj konferenciji koju je održao s povjerenicom Mosta za Karlovačku županiju Nikolinom Bišćan.

Ustvrdio je da građani Karlovca plaćaju jednu od najskupljih voda u Hrvatskoj, a dobivaju nepouzdanu uslugu i vodu koja je u pojedinim razdobljima zamućena, kao i da je način uzorkovanja problematičan jer se ispitivanja kakvoće provode nakon višesatnog ispiranja cijevi.

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Poručio je da sustav moraju voditi oni sa znanjem, iskustvom i jasnim planom te da politička zaštita ne može biti zamjena za stručnost.

"Ako gradska vlast i vodstvo Vodovoda i kanalizacije nisu sposobni stabilizirati sustav, odgovornost mora preuzeti županijska razina. Očekujemo i reakciju potpredsjednika Vlade Tome Medveda, koji dolazi iz Karlovačke županije. Ovo više nije lokalni komunalni problem, nego pitanje zdravlja, sigurnosti i normalnog života građana“, ocijenio je Troskot.

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