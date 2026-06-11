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KRONIČNI MANJAK KADRA

Kontrolori letenja upozoravaju: Fali radnika, ugrožena sigurnost

Piše HINA,
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Kontrolori letenja upozoravaju: Fali radnika, ugrožena sigurnost
Split: Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja tvrdi da u pojedinim smjenama radi samo jedan kontrolor te upozorava na organizacijske propuste i rastuće opterećenje zaposlenika.

Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja (HSSKL) upozorio je u četvrtak na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor,  što, tvrde, predstavlja ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik. Sindikat ističe da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke tijekom rada, dok bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima zračnog prostora. "U takvim okolnostima odgovornost ne može biti prebačena na pojedinog radnika, nego mora biti prepoznata kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada", poručuju iz sindikata.

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Reakcija sindikata uslijedila je nakon pisanja medija o kašnjenju slijetanja zrakoplova Ryanaira u Osijeku zbog nepravovremenog dolaska kontrolora u smjenu. 

Sindikat brine činjenica da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) odgovornost za situaciju u Osijeku prebacila isključivo na kontrolora, umjesto da prepozna vlastiti organizacijski propust. „Ako poslodavac smatra prihvatljivim da jedan kontrolor sam pokriva osmosatnu smjenu, tada mora prihvatiti i odgovornost za posljedice takvog modela rada”, ističe se u priopćenju.

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HSSKL je također upozorio na, kako tvrdi, dugogodišnje pritiske na operativno osoblje, osobito u Centru oblasne kontrole letenja u Zagrebu, gdje se kontrolore i nadzornike smjena potiče na rad iznad propisanih opterećenja. 

Sindikat navodi da se nadzornici smjena izlažu pritiscima kada ograničavaju promet u skladu s propisanim kapacitetima, što, po njihovoj ocjeni, dugoročno narušava sigurnosnu kulturu i povećava rizik za sigurnost zračnog prometa.

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Tijekom ljetnog reda letenja hrvatskim zračnim prostorom dnevno prolazi između 3000 i 4000 zrakoplova, zbog čega je nužno osigurati održiv sustav rada, upozorava sindikat i poziva Upravu HKZP-a da preuzme odgovornost za sustavne probleme.

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