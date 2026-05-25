Croatia Airlines pokrenuo novu liniju Dubrovnik - Stuttgart

Croatia Airlines (CA) počela je s letovima na novoj liniji kojom izravno povezuje Dubrovnik i Stuttgart i koje će obavljati do 23. listopada ove godine dva puta tjedno, izvijestili su u ponedjeljak iz CA, ističući važnost te linije za jačanje međunarodne povezanosti juga Hrvatske s njemačkim tržištem. Novu liniju Dubrovnik-Stuttgart CA je uvela od ove godine u ljetnom redu letenja, u suradnji sa dubrovačkom Zračnom lukom Ruđer Bošković te turističkim zajednicama Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, a prvi let su obavili proteklog vikenda. I ta je linija dio razvoja međunarodne mreže letenja hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika, s posebnim naglaskom na povezivanje hrvatskih odredišta s tržištima koja imaju snažan turistički i gospodarski potencijal, istaknuo je direktor komercijalnih poslova CA Slaven Žabo.

"Njemačka je tradicionalno jedno od najvažnijih tržišta za hrvatski turizam, a Stuttgart i šire područje Baden-Württemberga imaju snažne veze s Hrvatskom u turističkom i gospodarskom smislu te s obzirom na brojnu hrvatsku dijasporu. Novom linijom u ljetnoj sezoni putnicima iz Njemačke se nudi izravniji i jednostavniji dolazak u Dubrovnik, a time se taj grad i bolje međunarodno povezuje s Europom", rekao je Žabo u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Podsjetio je i da osim sa Stuttgartom, CA u ljetnom redu letenja 2026. Dubrovnik izravno povezuje s još sedam europskih odredišta - Atenom, Frankfurtom, Münchenom, Parizom, Pragom, Rimom i Zürichom.

Letove CA Dubrovnik-Stuttgart važnim iskorakom u jačanju međunarodne povezanosti označio je i direktor Zračne luke Ruđer Bošković Viktor Šober, koji vjeruje da će i to pozitivno utjecati na ukupni promet te unaprijediti mobilnost stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Direktori turističkih zajednica Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije Miro Drašković i Julijo Srgota smatraju da će ta, kao i svaka nova zrakoplovna linija za Dubrovnik, dodatno jačati međunarodnu vidljivost i povezanost grada i županije te otvoriti prostor za kvalitetniji i jači turistički promet, pri čemu Srgota kaže da im je važno privući goste više platežne moći, koji traže autentična iskustva, vrhunsku eno-gastronomsku ponudu i aktivni odmor.