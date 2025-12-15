Obavijesti

News

UKINULI MU IMUNITET

Kontroverzni AfD zastupnik u Njemačkoj optužen za Hitlerov pozdrav: Tvrdi da nije kriv...

Kontroverzni AfD zastupnik u Njemačkoj optužen za Hitlerov pozdrav: Tvrdi da nije kriv...
Matthias Moosdorf tvrdi da nije izvodio pozdrav, dok berlinski tužitelji podižu optužnicu

Državno odvjetništvo u Berlinu podignulo je u ponedjeljak optužnicu protiv zastupnika Alternative za Njemačku (AfD) Matthiasa Moosdorfa zbog tzv. Hitlerovog pozdrava.

Kako prenose njemački mediji, Moosdorf je navodno u lipnju ove godine tijekom jedne sjednice Bundestaga u predvorju parlamenta jednog stranačkog kolegu pozdravio tzv. Hitlerovim pozdravom, tj. uzdignutom desnom rukom.

Parlamentarni odbor Bundestaga je još u listopadu uklonio imunitet Moosdorfu kako bi mogla biti provedena istraga.

Sam Moosdorf negira optužbe i tvrdi da se one temelje na iskazu jedne osobe, jedne bivše zastupnice Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

„Svi ostali koji su tog dana bili prisutni u tom dijelu zgrade negiraju da sam nekog pozdravio uzdignutom desnicom“, tvrdi Moosdorf.

Ovog zastupnika AfD-a iz savezne pokrajine Saska je nedavno kaznila i vlastita stranka zbog jednog nedozvoljenog putovanja u Rusiju.

Za isticanje tzv. Hitlerovog pozdrava, što spada u kazneno djelo isticanja simbola protuustavnih i terorističkih organizacija, prema njemačkom zakonu predviđene su kazne do tri godine zatvora.

