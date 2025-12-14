Petorica planirala napad na božićni sajam u Münchenu: 'Htjeli su to izvršiti vozilom'

Petorica muškaraca privedena su zbog sumnje da su planirali napad na božićni sajam u južnoj Njemačkoj, priopćio je u subotu ured javnog tužitelja u Munchenu.

Za četvoricu muškaraca izdani su službeni nalozi za uhićenje, dok je jedan smješten u preventivni pritvor zbog sumnje da je sudjelovao u planiranju napada na božićni sajam na području Dingolfinga na jugu savezne pokrajine Bavarske, navelo je tužiteljstvo.

Tužitelji trenutačno sumnjaju na islamistički motiv napada, koji je, prema svemu sudeći, trebao biti izveden uporabom vozila.

Ured javnog tužitelja je u subotu navečer naglasio pretpostavku nedužnosti.

Vjeruje se da su muškarci privedeni u petak, a potom su u subotu izvedeni pred istražnog suca.

Prema navodima ureda javnog tužitelja, riječ je o 56-godišnjem Egipćaninu, 37-godišnjem Sirijcu te trojici Marokanaca u dobi od 22, 28 i 30 godina.

Preliminarna istraga upućuje na to da je Egipćanin u džamiji na području Dingolfing-Landau pozvao na napad „kako bi se ubilo ili ozlijedilo što više ljudi”, priopćilo je državno odvjetništvo.

Vlasti to tretiraju kao pokušaj poticanja na ubojstvo. Navodno su trojica Marokanaca bila spremna izvršiti napad te su optuženi da su izrazili spremnost na ubojstvo, dok se za Sirijca tvrdi da ih je poticao u toj namjeri.

Zasad se ne zna kada je napad trebao biti izveden ni koliko su pripreme bile konkretne.