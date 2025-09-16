Kopernikanski obrat u Poljskoj. Kuću nije uništio dron nego raketa poljskog F-16?

Prošli tjedan došlo je do neviđenog kršenja poljskog zračnog prostora od strane ruskih dronova. Cijeli dronovi ili njihovi fragmenti pronađeni su na raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj. Većina od 17 pronađenih dronova bili su takozvani "mamci" koji nisu uzrokovali nikakvu štetu. Osim jednog slučaja: u Wyryki Woli blizu Włodawe, blizu granice s Bjelorusijom, gdje je "neidentificirani leteći objekt" - kako ga naziva tužiteljstvo u Lublinu - uzrokovao štetu na privatnoj kući.

Foto: Kacper Pempel

Tužiteljstvo zadržava informacije o "neidentificiranom letećem objektu" čiji su se ostaci srušili na kuću u Wyrykima u Lublinskoj regiji. Ministarstvo nacionalne obrane također šuti. Prema "Rzeczpospoliti", radilo se o projektilu ispaljenom iz poljskog F-16 koji je pokušao srušiti leteći dron, njegov sustav navođenja je bio neispravan.

Nakon provedenog pregleda, lublinsko tužiteljstvo, uz podršku stručnjaka, lako je identificiralo ostatke 17 dronova. Međutim, odbilo je komentirati što je palo u Wyryki.

- Objekt trenutačno nije identificiran ni kao dron ni kao njegovi fragmenti - stoji u kratkom priopćenju.

- U ovom trenutku ne mogu definitivno reći što je palo na kuću u Wyryki. Istraga je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka - kaže tužiteljica Agnieszka Kępka, glasnogovornica Okružnog tužiteljstva u Lublinu, čiji vojni odjel istražuje masovni napad dronom u Poljskoj. Mišljenje će dati poseban stručnjak, stručnjak za vojno oružje.