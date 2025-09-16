Obavijesti

News

TKO JE KRIV

Kopernikanski obrat u Poljskoj. Kuću nije uništio dron nego raketa poljskog F-16?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Kacper Pempel

Tužiteljstvo zadržava informacije o "neidentificiranom letećem objektu" čiji su se ostaci srušili na kuću u Wyrykima u Lublinskoj regiji. Ministarstvo nacionalne obrane također šuti. Prema "Rzeczpospoliti", radilo se o projektilu ispaljenom iz poljskog F-16 koji je pokušao srušiti leteći dron

Prošli tjedan došlo je do neviđenog kršenja poljskog zračnog prostora od strane ruskih dronova. Cijeli dronovi ili njihovi fragmenti pronađeni su na raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj. Većina od 17 pronađenih dronova bili su takozvani "mamci" koji nisu uzrokovali nikakvu štetu. Osim jednog slučaja: u Wyryki Woli blizu Włodawe, blizu granice s Bjelorusijom, gdje je "neidentificirani leteći objekt" - kako ga naziva tužiteljstvo u Lublinu - uzrokovao štetu na privatnoj kući.

Drones shot down in Polish airspace prompt military patrols
Foto: Kacper Pempel

Nakon provedenog pregleda, lublinsko tužiteljstvo, uz podršku stručnjaka, lako je identificiralo ostatke 17 dronova. Međutim, odbilo je komentirati što je palo u Wyryki. 

KRIZA NA ISTOKU Poljsko veleposlanstvo za 24sata: Dronovi nisu ukrajinska diverzija. Oštro osuđujemo laži
 - Objekt trenutačno nije identificiran ni kao dron ni kao njegovi fragmenti - stoji u kratkom priopćenju.

 - U ovom trenutku ne mogu definitivno reći što je palo na kuću u Wyryki. Istraga je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka - kaže tužiteljica Agnieszka Kępka, glasnogovornica Okružnog tužiteljstva u Lublinu, čiji vojni odjel istražuje masovni napad dronom u Poljskoj. Mišljenje će dati poseban stručnjak, stručnjak za vojno oružje.

