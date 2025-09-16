Poljsko veleposlanstvo za 24sata: Dronovi nisu ukrajinska diverzija. Oštro osuđujemo laži

Nakon dva incidenta s dronovima koji su ušli u zračni prostor Poljske, a samim time i NATO-a, obratili smo se poljskom veleposlanstvu u Hrvatskoj za komentar na trenutačne tenzije na istočnom krilu NATO saveza, ali i pojedinih natpisa o navodnoj ukrajinskoj diverziji i da je Kijev poslao dronove kako bi uvukli NATO u direktan rat s Ruskom Federacijom, što poljsko predstavništvo smatra eklatantnim primjerom manipulacije i dezinformacija koje Moskva diseminira u jeku hibridnog rata protiv Zapada.

- Ruski dronovi su 19 puta narušili poljski zračni prostor. U noći s 9. na 10. rujna prvo narušavanje zračnog prostora zabilježeno je oko 23:30, a posljednje u 6:30. Dronovi su doletjeli s bjeloruskog teritorija. Nema sumnje da se nije radilo o slučajnom incidentu, već o planiranom napadu. Opasne akcije Rusije prijete cijelom slobodnom svijetu. Poljske i savezničke (NL, DE, IT) vojne snage djelovale su brzo i profesionalno. Ovo je bila prva akcija takve vrste od strane zemalja NATO-a. Kako je naglasio premijer Donald Tusk, dronovi koji su prijetili poljskim građanima su oboreni. NATO i saveznici su obaviješteni o situaciji. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski održao je konzultacije, između ostalog, s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sybihom i s visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kallas. Ministar vanjskih poslova Sikorski također je bio u kontaktu s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i predsjedateljem OESS-a E. Valtonenom (FI) - objasnili su nam Poljaci i dodali da je na razgovor pozvan ruski otpravnik poslova u Varšavi.

Foto: east2west news

- Otpravnik poslova Ruske Federacije u Poljskoj pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova te mu je uručena prosvjedna nota. Sazvan je sastanak Sjevernoatlantskog vijeća radi održavanja konzultacija prema članku 4. Pozdravili smo solidarnost koju su saveznici uputili Poljskoj. NATO je pokazao svoju odlučnost i predanost da dodatno ojača savezničku obranu na istočnom krilu - odgovorilo nam je veleposlanstvo. Objasnili su nam koje su sljedeće akcije koje se moraju poduzeti.

- S obzirom na neodgovorno ponašanje Rusije, potrebne su daljnje akcije: sankcije i tarife Rusiji i njezinim saveznicima: troškovi sukoba trebali bi biti neodrživi za počinitelje; kontinuirana podrška Ukrajini (posebice protuzračna obrana); jačanje obrambenih sposobnosti NATO-a i EU na istočnom krilu - poručili su iz veleposlanstva i upozorili na informacijski rat kojeg provodi Moskva.

- Rusija tradicionalno pokušava nametnuti dezinformacijske narative. Odbacujemo lažne poruke kojima se Ukrajina smatra odgovornom ili kojima se pokušava širiti podjela između Poljske i njezinih saveznika. Poljske oružane snage kontinuirano prate situaciju. Poljske i savezničke snage ostaju u pripravnosti u slučaju potrebe za daljnjim djelovanjem. Poljska se danas suočava s političkim neprijateljem koji ne skriva neprijateljske namjere preko istočne granice. Poljska koncentrira sve svoje snage i sredstva na obranu zemlje te istočnog krila NATO-a i EU od stvarne prijetnje - poručili su Poljaci. Za kraj su dodali da Moskva neće pobijediti u ovom sukobu.

- Ruski planovi za obnovu neokolonijalne dominacije nad slobodnim i demokratskim nacijama jedini su temeljni uzrok sigurnosne krize u Europi. Moskva ne smije i neće pobijediti u ovom sukobu. Prije ili kasnije, osuđena je na propast - zaključili su iz veleposlanstva Poljske u Hrvatskoj.