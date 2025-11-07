Kopernikanski preokret. Gunvor neće kupiti imovinu Lukoila

Švicarski div za trgovinu robom Gunvor odlučio je odustati od planirane kupnje svih međunarodnih imovina ruske kompanije Lukoil nakon što je naišao na kritike iz Washingtona, piše Wall Street Journal.

Lukoil je krajem listopada objavio da je primio ponudu od Gunvora za kupnju Lukoil Internationala, pri čemu su glavni uvjeti transakcije već ranije bili dogovoreni između dviju strana. Ponuda je bila prihvaćena, a drugi kupci nisu bili uzeti u obzir.

Ova odluka uslijedila je nakon što je ruska tvrtka najavila plan prodaje svojih međunarodnih imovina, u vlasništvu Lukoil International GmbH, zbog „restriktivnih mjera protiv tvrtke i njezinih podružnica od strane nekih država“.

To se odnosilo na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je uveo ono što je nazvao „ogromnim sankcijama” protiv dvaju najvećih ruskih proizvođača nafte, Rosnefta i Lukoila, s ciljem prisiljavanja Moskve na pregovore o ratu u Ukrajini.

Međutim, Gunvor je iznenada odustao od dogovora nakon što je američko ministarstvo financija (Treasury) tu švicarsku tvrtku nazvalo „ruskom marionetom“ i objavilo da Washington ne podržava preuzimanje.

Ministarstvo financija je na platformi X objavilo da je Trump „jasno poručio da rat mora odmah završiti. Sve dok Putin nastavlja besmislena ubijanja, Kremljeva marioneta Gunvor nikada neće dobiti licencu za poslovanje i ostvarivanje dobiti.“

Direktor za korporativne poslove Gunvora, Seth Pietras, izjavio je da će tvrtka učiniti sve kako bi se ovo „nesporazum“ ispravio te dodao da su izjave američkog ministarstva „netočne i pogrešno informirane“.

Dok se svi problemi ne razriješe, Gunvor je povukao svoju ponudu za kupnju Lukoil Internationala.