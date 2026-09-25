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KREĆE ISPIRANJE

Koprivnica: U vodi u dvije osnovne škole našli olovo

Piše HINA,
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Koprivnica: U vodi u dvije osnovne škole našli olovo
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Na šest slavina u OŠ „Braća Radić“ na kojima je utvrđeno odstupanje, provest će se ispiranje instalacija, nakon čega će biti uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode

Odstupanje u koncentraciji olova utvrđeno je u šest uzoraka vode iz koprivničke Osnovne škole "Braća Radić“ te na slavini u Osnovnoj školi "Podolice", objavio je petak Grad Koprivnica, dodajući kako će se provesti ispiranje instalacija, a zatim nove provjere ispravnosti vode.

Gradska uprava prenosi i stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije prema kojem utvrđena odstupanja trenutačno ne predstavljaju razlog za zabrinutost.

Taj je Zavod uzorke vode uzeo tijekom redovitog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode u objektima u kojima borave djeca. Voda u školama dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda, gdje se njezina kvaliteta svakodnevno kontrolira, kažu u Gradu.

Zavod, dodaju, dodatno kontrolira zdravstvenu ispravnost vode dva puta mjesečno, a u školama se provode i ciljana ispitivanja, među ostalim na teške metale. 

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Također, škole o ispitivanjima redovito obavještavaju djelatnike, učenike i roditelje, te su roditelji pravodobno obaviješteni i o posljednjim rezultatima.

Na šest slavina u OŠ „Braća Radić“ na kojima je utvrđeno odstupanje, provest će se ispiranje instalacija, nakon čega će biti uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode, poručili su iz Gradske uprave. Navode i da se nastava i ostale aktivnosti u školi odvijaju prema uobičajenom rasporedu.

Ispitivanja na teške metale, ističu, provode se redovito te su kontrole u toj školi obavljane i ranijih godina, kada su nalazi bili uredni.

Iz uporave je isključena i slavina u OŠ "Podolice“ te će nakon ispiranja instalacija uslijediti ponovno ispitivanje.

Iz Grada navodi i da je posljednje ispitivanje u Osnovnoj školi "Đuro Ester“ provedeno u veljači te su svi uzorci bili zdravstveno ispravni, a još se čekaju rezultati posljednjeg ispitivanja za Osnovnu školu "Antun Nemčić Gostovinski“.

Grad i škole u stalnom su kontaktu sa Zavodom te će prema njegovim preporukama provesti dodatna mjerenja i potrebne tehničke mjere, navodi se u priopćenju.

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