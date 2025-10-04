Virovitička policija poziva na oprez: Imali smo četiri naleta na divljač u manje od šest sati!

Četiri naleta na divlje životinje u manje od šest sati zabilježena su noćas na području Policijske uprave virovitičko-podravske koja u subotu poziva vozače na oprez, posebno u sumrak, noću te u ranim jutarnjim satima, kada je divljač najaktivnija.

Oko 21 sat vozač osobnog automobila udario je dvije divlje svinje koje su istrčale iz odvodnog kanala između mjesta Pčelić i Borova, nepuni sat kasnije, na području Orahovice vozačica osobnog automobila naletjela je na srnu, a nešto kasnije, između mjesta Brezik i Lipovac, pod kotačima je stradao zec.

Oko 2, 30 sati, između mjesta Velika Dapčevica i Virovitice, vozač teretnjaka udario je košutu koja je istrčala iz odvodnog kanala.

Vozači nisu bili pod utjecajem alkohola. U događajima nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta, izvijestila je PU virovitičko-podravska.