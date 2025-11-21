Kordić prisegnuo u Saboru

Suverenist Martin Kordić, kojemu je Hrvatski sabor u petak odobrio da zamijeni zastupnika Marijana Pavličeka, gradonačelnika Vukovara, svečano je prisegnuo.

Obvezao se svojom čašću da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Prema dostupnim podacima, Kordić je načelnik općine Vođinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zastupnik ima pravo jednokratno, tijekom zastupničkog mandata, staviti mandat u mirovanje u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Sabor se suglasio i s promjenama u sastavu šest saborskih odbora, od kojih je na dvije, odnosno tri, utjecala činjenica da je zastupnica Centra Viktorija Knežević napustila Sabor i vratila se odvjetništvu, a da je umjesto nje u Sabor ušao Damir Barbir.

Barbir tako mijenja Knežević u odborima za zakonodavstvo i za prostorno uređenje, a izabran je i za člana Odbora za ljudska prava.

Za članove odbora za pravosuđe, za obitelj, mlade i sport, te za obrazovanje, umjesto Marije Lugarić (SDP), Martine Vlašić Iljkić (SDP) i Krešima Čabaja (DOMiNO) izabrani su Kristina Ikić Baniček (SDP), Marija Blažina (SDP) i Anđelka Salopek (HDZ).