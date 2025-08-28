Obavijesti

VIŠE UHIĆENIH

Kordon policije brani povratak studenata na fakultet u N. Sadu

Foto: Antonio Ahel

Prosvjedi studenata i građana počeli su u utorak nakon što je dekan fakulteta Milivoje Alanović ušao sa skupinom profesora u zgradu i naložio studentima pod prijetnjom disciplinskim mjerama da napuste prostor

Policija u Novome Sadu uhitila je u četvrtak poznatog oporbenog političara Mišu Bačulova, kao i još dvije osobe, zbog sudjelovanja u prosvjedima ispred Filozofskog fakulteta koji, kako prenose gradski mediji, policija i dekan tri dana drže pod ključem.

Prosvjedi studenata i građana počeli su u utorak nakon što je dekan fakulteta Milivoje Alanović ušao sa skupinom profesora u zgradu i naložio studentima pod prijetnjom disciplinskim mjerama da napuste prostor nakon čega je zamijenio brave na vratima.

Studenti su se uz potporu građana i oporbenih političara u više navrata pokušali vratiti u objekt no u tome ih je spriječila policija u opremi za razbijanje demonstracija koju je pozvao dekan fakulteta.

U oštrim sukobima policije i prosvjednika bilo je više lakše ozlijeđenih nakon čega su počela uhićenja građana koji su u njima sudjelovali.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) priopćilo je u četvrtak da su tri osobe uhićene zbog, kako je navedeno, sumnje na kazneno djelo napada na policiju.

Foto: Antonio Ahel

MUP ističe da su uhićeni tijekom skupa ispred Filozofskog fakulteta "nasrnuli na policijske službenike i više puta ih udarili".

Policija je i dan ranije privela jednu osobu zbog incidenata kod zgrade fakulteta, a ministarstvo je nakon nereda priopćilo da je "oko 300 građana pokušalo nasilno ući na fakultet".

Akademska mreža „Slobodno sveučilište“ zatražila je da dekan Filozofskog fakulteta Milivoje Alanović što hitnije podnese ostavku.

Kako su priopćili, studenti i profesori su svjedoci povijesti dok gledaju kako ulaz Filozofskog fakulteta blokira kordon žandarmerije.

"Nepovredivost akademskog prostora zajamčena je zakonom. Policijske snage prisutne u kampusu apsolutno su nerazmjerne bilo kakvom, umišljenom, strahu za sigurnost o kome govori dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović“, navedeno je u njihovom priopćenju.

„Slobodno sveučilište“ je mreža profesora, suradnika, istraživača i ostalih uposlenih na Sveučilištu u Novom Sadu i drugim visokoškolskim ustanovama u Vojvodini.

Foto: Antonio Ahel

Novosadski Filozofski fakultet prvi je u tom gradu koji su studenti blokirali u prosincu prošle godine a nakon toga njima su se pridružili kolege na ostalim fakultetima.

Studenti su u blokade krenuli nakon nesreće u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice rekonstruirane željezničke postaje poginulo 16 ljudi.

Povod je to bio za masovne antivladine studentske i građanske prosvjede, blokade prometnica i institucija, na kojima se traži sankcioniranje odgovornih u srbijanskoj vlasti za tu veliku tragediju.

