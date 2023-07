Košićeva podrška klečavcima nije iznenađujuća. Ovo su njegovi najkontroverzniji ispadi

Sisački biskup Vlado Košić u subotu se pridružio klečavcima na Trgu bana Jelačića koji svake prve subote u mjesecu mole "za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova". Nije iznenađujuće da im je upravo Košić pružio podršku jer je isti poznat po svojim radikalnim stavovima i kontroverznim izjavama.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Nedavno je na Dan antifašističke borbe izjavio da "Kako je moguće veličati taj režim ubojica i diviti im se?".

Godinama je napadao sve žive od mladih koji napuštaju Hrvatsku, parova koji idu na medicinski potpomognutu oplodnju, medija, a krive su mu bile i kobasice na adventu. Njegove su izjave uvijek izazivale zgražavanje kod velikog dijela javnosti.

'Mediji propargiraju pornografiju, a mi u crkvi smo neki pedofili, skrivači, zlostavljači'

U ožujku ove godine, komentirajući slučaj pedofilije kojeg je počinio sotinski župnik, obrušio se na medije, navodeći da isti propagiraju pornografiju.

- Ispada da su mediji, koji prikazuju i propagiraju pornografiju i prikazuju neke erotske filmove, neki ispit društva i savjesti, a mi u crkvi neki pedofili, skrivači, zlostavljači. Potpuna je to izokrenuta percepcija koja se nameće, a potpuno je netočna – rekao je sisački biskup Vlado Košić.

U prosincu 2022. biskupa Košića posebno su razljutile kobasice na adventu.

- Nekima se to ne sviđa što kažem jer misle da je Božić univerzalni blagdan radosti, veselja, praznik zime, djedova koji nose darove djeci, sobova koji voze saonice i vila koje ih prate. Čak vole kazati da je to božićna priča ili božićna bajka. Jednako tako proglašavaju svoje gradove božićnim gradovima ili u novije vrijeme adventskim pa slave Advent u Zagrebu, Advent u Sisku, Advent u Petrinji. No, to je ipak netočno i treba upozoriti da je advent kršćansko iščekivanje Božića, a prodaja kobasica, zelja, mladog vina i sl. je sajam, koji bi – kad se već to događa u vremenu adventa – mogli nazvati adventski sajam, a ne advent. Jer se time iskrivljuje izvorni sadržaj koji je sadržaj adventa, koji je rekoh kršćansko vrijeme priprave za Božić, a u nabrojenim sajmovima često nema baš ničega što bi bilo kršćansko iščekivanje Božića. Je li to samo kronološko podudaranje ili je intencija u tome da se Božiću, kao i adventu, oduzme njegov pravi smisao? - kazao je Košić.

Protiv informatičkih pomagala u školama

U kolovozu 2019. kritizirao je uvođenje informatičkih pomagala u škole.

Biskup se tad osvrnuo na aktualni društveni trenutak i tzv. Školu za život te, među ostalim, zapitao je li to ispravan put ako se ne uvažavaju sugestije stručnjaka, ako se sve više izostavlja odgojni vid a naglašava samo obrazovanje, i to uvođenjem tehničkih informatičkih pomagala, te je li to onda samo tehnizacija, odnosno informatizacija obrazovnog procesa koji se sve više lišava odgojne dimenzije.

Zbog svojih je izjava 2018. zaradio i nagradu Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ-a) 'šipak godine' za antikomunikatora.

Žiri je utvrdio da je sisački biskup Košić širio netrpeljivost, pa čak i mržnju prema nekim političkim i društvenim skupinama. Činio je to u propovijedima, medijskim istupima te na društvenim mrežama. Takva komunikacija nije primjerena nikome, a dodatnu težinu ima kada stiže od osobe Košićeva položaja, smatrao je žiri.

– Ne samo da takvim izjavama nije doprinosio izgradnji kulture javnog dijaloga u Hrvatskoj, već upravo suprotno – slao je poruke koje su bile u suprotnosti s misijom, vizijom i temeljnim vrijednostima vlastite organizacije Katoličke crkve. Uz napade na homoseksualce, migrante, pobačaj i medicinski potpomognutu oplodnju, prozivao je i mlade zbog odlaska iz Hrvatske. Proslavio se i javnim kritikama hrvatskih medija, osobito onih s kojima se razilazio u mišljenjima, navodeći da se kod njih krije sam sotona. Dotaknuo se i potrebe za lustracijom u javnim službama - stajalo je u obrazloženju žirija.

Napad na mlade u potrazi za boljim životom

Sjetimo se kako je napao mlade koji su otišli iz Hrvatske u potrazi za boljim životom.

- Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom. Moramo se upitati omogućuje li se napredak mladima u zemlji. Međutim, oni koji odlučuju o tome misle samo na sebe - rekao je biskup Košić.

Kriva mu je bila i Istanbulska konvencija.

- Istanbulska konvencija nameće nam se pod krinkom borbe za prava žena i podvaljuje nam zabludu rodne ideologije koja želi ukinuti bogomdani naravni zakon razlike između muškaraca i žena i u tom se smislu traži hrabrost toj podvali reći odlučno ‘ne’. Radi se, naime, o iskrivljenom poimanju čovjeka, a onda i odgoju mladih koji imaju pravo na ispravno shvaćanje sebe i drugih. O tome se vodi borba - izjavio je Košić ističući kako se Istanbulskom konvencijom želi stvoriti novi poredak te da đavao želi razoriti obitelj te je to postavio kao svoj cilj.

Zgrozio je javnost i svojom izjavom da ustaštvo nije bilo fašizam, što je izjavio 2017. na predstavljanju knjige o Marku Perkoviću Thompsonu.

- Treba reći da ustaštvo nije bilo fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čijoj su se naravi kao državi pozitivno izrazili i bl. Alojzije Stepinac i dr. Franjo Tuđman, ali te su postrojbe to činile svim 'dopuštenim i nedopuštenim sredstvima', što je bio dio njihove zakletve - rekao je Košić, a ovo su samo neki od njegovih kontroverznih istupa.

Na kraju podsjetimo i kako je sisačkoj bolnici koja je teško stradala u potresu, donirao kip. Naime, u ime sisačke biskupije, poklonio im je kip Blažene Djevice Marije s Isusom, koji je postavljen ispred novog paviljiona.