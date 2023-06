Kosor o Vučiću na svadbi Šešeljevog sina: Strahota! Izbacila bi stranku iz EPP-a

U RTL-ovom Direktu u ponedjeljak gostovala je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.

Nakon borbe s leukemijom i tjedana provedenih u bolnici, u ponedjeljak je preminuo bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi s kojim se Kosor u svojoj karijeri često sretala.

- Mi smo se sretali dosta na sastancima Europske pučke stranke (EPP) jer sam ja predstavljala Hrvatsku, bila sam predsjednica HDZ-a. Nalazili smo se u vrijeme dok Hrvatska nije bila članica EU. Ali su to bili važni sastanci na kojima sam ja pokušavala nagovoriti sve te čelnike stranaka, koji su bili uglavnom premijeri, da nas podupru u ulasku Hrvatske u EU.

Postavlja se pitanje je li uspjela Berlusconija nagovoriti na potporu.

- Pozvao me u posjet Italiji, bila je to 2010. godina, jako važno je to bilo vrijeme. Primio me u privatnoj vili u Milanu. Svi su to govorili da je to velika počast, da mi time iskazuje osobito poštovanje. Bili su vrlo ozbiljni razgovori, na konferenciji za medije rekao je da daje punu potporu Hrvatskoj i meni kao predsjednici Vlade. Istaknuo je moju borbu protiv korupcije.

- Naravno, na toj se presici malo šalio i rekao je da je ljubomoran na mene jer primam potporu Hrvatske s više od 70 posto. A da on ima samo 68 posto potpore.

Otkrila je i radi li se o kući koja se stalno spominje, bunga-bunga kući.

- Ne znam. To je prelijepa vila u Milanu gdje sam bila s izaslanstvom, on je bio sa svojima.

- Poslije toga smo posjetili njegovo privatno sveučilište, vozili se u njegovu autu. Bio je vrlo ozbiljan sugovornik, bila sam pomalo, priznajem, iznenađena tom koncentriranošću, ozbiljnošću. Bilo je to vrijeme recesije i krize, 2010. godina bila je to. Vrlo je uspješan razgovor bio i dao je potporu i njegova konstatacija na kraju bila je da bi Hrvatska morala postati članica EU 2011. godine.

Zaključila je da je Berlusconi bio fenomen i u talijanskoj, ali i svjetskoj politici EU.

- Vjerojatno se takva osobnost i neće skoro pojaviti. Moramo voditi računa o činjenici da su njega Talijani puno puta birali, pa i sada na kraju političkog i životnog puta. Vidimo da je bio i potpora premijerki Meroni.

Njega su u Italiji iznova birali bez obzira na plaćanje seksa s maloljetnicama i bunga-bunga zabava. Kosor je istaknula da je, bez obzira na sve, njezino iskustvo s njim bilo ugodno.

- Da, to je vrsta fenomena, sigurno za jednu vrstu istraživanja. Međutim, moje iskustvo bilo je dobro. Naravno na tim sastancima EPP-a on je znao biti izrazito šaljiv, otvoren u našim stankama kad su se pile kave. Ali, naš razgovor bio je o onome po što sam ja došla kao premijerka, a to je tražiti potporu i jako je bilo važno da nas Italija u tom trenutku podupre jer je Italija velika zemlja, važna članica EU, ali i u svijetu je na iznimno važna država.

- Potpora je bila znak drugima da pažljivije promotre što to hrvatska Vlada želi i što to ja svima tumačim. U važnom trenutku važna je to bila potpora i bili su to jako važni razgovori.

S jednog kontroverznog vođe na drugog, Kosor je upitana što misli o snimci koja kruži internetom na kojoj se Aleksandar Vučić druži s ratnim zločincima i veliča četnike.

- To je strahota koju radi Aleksandar Vučić. Mislim da su mnogi zaboravili, pa i u hrvatskoj politici, da je Vučićeva desna ruka na prijašnjim izborima bio netom pušteni ratni zločinac Šljivančanin, koji je osuđen zbog zločina u Vukovaru, zločina nad bolnicom, ranjenicima i bolesnicima, koji je odslužio kaznu, pušten i odmah sjeo do Vučića, organizirao mu je skupove... Dakle uvaženi član njegove stranke. To je Vučićevo društvo.

Dodala je i da smatra da bi Hrvatska trebala biti oštrija u osudi Vučićevih postupaka.

- On ima tešku popudbinu koju vuče iz 1995. kad je u Glini urlao da to nikad neće biti Hrvatska i općenito ratnu prošlost. Sjetimo se da je to jedini aktualni državnik koji je, sjetimo se, nosio pušku iznad Sarajeva, opkoljenog grada. Kao što vidimo, veliki je prijatelj suđenog zločinca Šešelja koji je osuđen zbog progona Hrvata iz Vojvodine. On bi za mene bio persona non grata.

- Tako da se nadam da se neće ostvariti najave da će naš predsjednik Vlade ići u Srbiju. Naći ćeš se s gospođom Brnabić koja je govorila, došla u Hrvatsku i govorila da je to neprijateljska zemlja?

Prema njezinom mišljenju, prosvjedi u Srbiji ukazuju na to da se Vučić bliži kraju.

- Sasvim sigurno da polako to ide kraju. Ja mislim da je sramota što je njegova stranka nakon ovih snimaka i dalje članica EPP-a, da se nitko ne oglašava iz EPP-a. To je sramota, da je Vučićeva stranka članica EPP-,a koja je promiče europske vrijednosti. A onda im dojučerašnji čelnik stranke (nije ni važno što više nije čelnik, on je tamo bog i batina) sjedi kraj osuđenog ratnog zločinca.

- Vidimo da pije i to poprilično, to je nevažno za političku priču, ali svakako mislim da je sramota, neviđena, i ne vidim razlog i politički ne mogu razumjeti kako nitko od članica EPP-a apsolutno nitko ne postavi pitanje, a to bi u prvom redu morao netko napraviti iz Hrvatske koja zna tu Vučićevu prošlost, da se u najmanju ruku zamrzne članstvo (u EPP-u op.a). Ali što se mene tiče - ja bih tu stranku izbacila.

- To je na sramotu svih nas, ali i nešto što je katastrofalna poruka mladima. Danas u 21. stoljeću država, koja želi biti na europskom putu i želi u EU, ne može imati čelnika koji se ovako ponaša.