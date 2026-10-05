Kosovar u Istri ozlijedio dvoje djece, policija objavila detalje

Istarska policija objavila je kako su dovršili istraživanje nad državljaninom Kosova (30) te su utvrdili sumnju da je počinio dva kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju.

- Državljanina Kosova se sumnjiči da je 3. listopada između 19.30 i 20.15 sati u Tupljaku srušio jedno dijete s četverocikla, a drugo s mopeda, pri čemu ih je ozlijedio. Jedno dijete je zbog sumnje u teže ozljede prevezeno u riječku bolnicu - rekla je policija.

Dodaju da je osumnjičeni po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima 4. listopada, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

- Policija nastavlja provoditi radnje u cilju utvrđivanja odgovornosti roditelja jer su djeca vozila prijevozna sredstva kojima ne bi smjela upravljati - zaključila je policija