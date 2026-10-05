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U Velikoj Gorici pijana vozačica završila u ogradi, zabranili joj vožnju i 'papreno' je kaznili

Piše Helena Tkalčević,
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U Velikoj Gorici pijana vozačica završila u ogradi, zabranili joj vožnju i 'papreno' je kaznili
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Foto: PU zagrebačka
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Vozačica (22) je izletjela s ceste u Obrezini, udarila u betonski stup te završila u ogradi. Imala je 1,59 promila alkohola. Dobila je 1.580 eura kazne i zabranu vožnje na tri mjeseca

Zagrebačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći koju je, kao mladi vozač, pijana skrivila 22-godišnjakinja u Velikoj Gorici. Ona je u  nedjelju 4. listopada 2026. godine oko 7.30 sati u mjestu Obrezina upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka u smjeru sjevera.

- Dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom kućnog broja 71 navedene ulice, brzinu kretanja vozila nije prilagodila stanju i osobinama ceste, zbog čega je sletjela van kolnika te naletjela na betonski stup, a potom u nekontroliranom kretanju i na betonsko - metalnu ogradu u vlasništvu 48-godišnjaka - priopćila je policija. 

Obavljenim alkotestom i očevidom policijski službenici su utvrdili da je vozačica bila pod utjecajem alkohola od 1,59 g/kg u organizmu te da je skrivila prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Vozačicu su isključili iz prometa, uhitili i doveli na nadležni prekršajni sud.
 
Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom te joj se izrekne novčana kazna od 1.580 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca što je sud prihvatio te je ekspresno kaznio. 

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