U Velikoj Gorici pijana vozačica završila u ogradi, zabranili joj vožnju i 'papreno' je kaznili

Zagrebačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći koju je, kao mladi vozač, pijana skrivila 22-godišnjakinja u Velikoj Gorici. Ona je u nedjelju 4. listopada 2026. godine oko 7.30 sati u mjestu Obrezina upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka u smjeru sjevera.

- Dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom kućnog broja 71 navedene ulice, brzinu kretanja vozila nije prilagodila stanju i osobinama ceste, zbog čega je sletjela van kolnika te naletjela na betonski stup, a potom u nekontroliranom kretanju i na betonsko - metalnu ogradu u vlasništvu 48-godišnjaka - priopćila je policija.

Obavljenim alkotestom i očevidom policijski službenici su utvrdili da je vozačica bila pod utjecajem alkohola od 1,59 g/kg u organizmu te da je skrivila prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Vozačicu su isključili iz prometa, uhitili i doveli na nadležni prekršajni sud.



Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom te joj se izrekne novčana kazna od 1.580 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca što je sud prihvatio te je ekspresno kaznio.