Kosovo osudilo trojicu zbog napada na Banjsku: Doživotni zatvor dobila dva muškarca

Sud u Prištini u petak je osudio trojicu muškaraca za terorizam zbog napada u Banjskoj na sjeveru Kosova 2023. godine, kada su srpski naoružani napadači upali u selo i sukobili se s policijom, pri čemu je poginulo četvero ljudi, uključujući policajca.

Sud je Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića osudio na kaznu doživotnog zatvora, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora, prenosi Reuters.

„Dobro organiziranim planom i nasiljem uz teško naoružanje pokušali su odcijepiti sjeverni dio Kosova, odnosno općine naseljene pretežito Srbima, te taj dio teritorija pripojiti Srbiji", rekao je sudac Ngadhnjim Arrni.

U pucnjavi su poginula trojica napadača i kosovski policajac. Ostali napadači pobjegli su u Srbiju preko brda, ostavivši za sobom automobile pune oružja, streljiva i eksploziva.

Optužnicom je obuhvaćeno više od 40 drugih koji su i dalje u bijegu, a kosovske vlasti tvrde kako se skrivaju u Srbiji.

Oružani incident u Banjskoj najteži je slučaj na Kosovu od proglašenja neovisnosti 2008. godine. Priština za napad optužuje Srbiju, što Beograd demantira.

„Sada preostaje da Srbija odgovara za svoju političku, financijsku i logističku ulogu u ovoj agresiji”, poručio je nakon presude kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Svecla.

Među optuženima je i vođa skupine Milan Radoičić, bivši politički predstavnik kosovskih Srba blizak srbijanskom autokratskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Radoičić živi u Srbiji te javno priznaje sudjelovanje u oružanom sukobu, piše Reuters.