Kosovo šalje vojnike u Gazu u sklopu međunarodnih snaga

Kosovo je u ponedjeljak odobrilo slanje vojnika u Gazu za međunarodnu sigurnosne snage u sklopu američke inicijative nakon prošlogodišnjeg prekida vatre između Izraela i Hamasa, javlja Reuters. Nekoliko zemalja, uključujući Indoneziju, Maroko, Kazahstan i Albaniju, obećalo je poslati svoje vojnike kako bi sudjelovali u Međunarodnim snagama za stabilizaciju (ISF) te održavali mir i podržali prijelaznu upravu u Pojasu Gaze pod vodstvom "Odbora za mir" američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kosovska vlada je na sastanku ministara koji je prenosila televizija u ponedjeljak rekla da je ministarstvo obrane odlučilo poslati vojnike u Gazu nakon što je dobila američku pozivnicu u prosincu.

"Spremno smo sudjelovati i pomoći narodu Gaze jer smo i sami bili te još uvijek jesmo korisnici međunarodnih snaga od 1999.", kazao je premijer Albin Kurti na sjednici.

Vlada nije otkrila broj pripadnika oružanih snaga koji će otići u Pojas Gaze.

Nasilje u priobalnoj enklavi se nastavilo, pri čemu je izraelska vojska ubila preko 680 Palestinaca otkako je stupilo na snagu primirje s militantnom skupinom Hamas u studenom, tvrde lokalni zdravstveni dužnosnici.

Više od 72.000 ljudi je ubijeno od početka rata u listopadu 2023.

Kosovo, balkanska zemlja s 1,6 milijuna stanovnika, saveznica je Sjedinjenih Američkih Država koje su podržale njeno proglašenje nezavisnosti od Srbije 2008.