Kosovski poduzetnik i političar pronađen mrtav u Prištini

Jedna osoba danas je pronađena mrtva u automobilu u naselju Veternik u Prištini. Kako prenose mediji, riječ je o poduzetniku iz Đakovice Hekuranu Hodži, koji je na izborima 28. prosinca bio kandidat za zastupnika na listi treće najjače stranke na Kosovu, Alijanse za budućnost Kosova (ABK).

Slučaj je za Reporteri potvrdio glasnogovornik Policije Kosova za regiju Prištine Enis Plana, koji je naveo da su policija i državni odvjetnik pokrenuli istragu o okolnostima smrti.

- Oko 15 sati zaprimili smo dojavu da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) utvrdila je medicinska ekipa na mjestu događaja. Policija je, u koordinaciji s državnim odvjetnikom, započela istragu o smrti te nastavlja s poduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvjetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja - priopćio je Plana.

Istraga je u tijeku.