Kovač: Da je po anketama, Milanović ne bi bio predsjednik RH

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač u utorak je u Rijeci komentirajući rezultate anketa po kojima na izborima za predsjednika stranke uvjerljivo pobjeđuje Andrej Plenković, rekao da, kad bi bilo po anketama, Zoran Milanović ne bi bio predsjednik Republike.

- Mi smo krenuli u natjecanje hrabra srca i vjerujemo u pobjedu - rekao je Kovač prije skupa sa stranačkim članstvom u Rijeci.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Komentirajući ocjenu da Plenković i Milanović vrlo dobro surađuju i kako je Plenković sad u boljim odnosima s Milanovićem nego s Kovačem u HDZ-u, Kovač je rekao da svatko mora poštovati ovlasti koje su predviđene hrvatskim Ustavom.

- Ja bih kao predsjednik Vlade i HDZ-a poštivao Ustav i surađivao s izabranim predsjednikom Republike, to se podrazumijeva - rekao je.

Na pitanje što će se dogoditi ako na unutarstranačkim izborima pobijedi Plenković, Kovač je rekao da o tome ne razmišlja, jer da će pobijediti on.

- Mi smo se kandidirali jer smo uvjereni da većina članstva želi promjene. One su nužne i bez njih nećemo moći biti pobjednička stanka na izborima za Sabor, a već smo dvaput izgubili izbore. Hrvatskoj je potreban jak HDZ koji, će kao predvodnik Vlade provoditi reforme - ponovio je Kovač.

- To me osobno zanima, želim da se Hrvatska počne mijenjati, da provodimo nužne strukturne reforme i da možemo poput baltičkih zemalja ili Poljske puno brže razvijati zemlju, promijeniti gospodarsku strukturu, promijeniti sustave zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i reformirati državnu upravu To je glavni cilj naših kandidatura na ovim izborima - rekao je Kovač.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ocijenio je da ne može HDZ biti glavni element u Vladi, koji ovisi, kako je rekao "o ostatcima Kukuriku koalicije iz mandata Zorana Milanovića, a to su Milanka Opačić, Radimir Čačić, Ivan Vrdoljak". Na ovaj način Vlada je slaba i ne provodi reforme onako kako bi ih trebala, kazao je.

Upitan znači li njegova tvrdnja da želi mijenjati Hrvatsku otklon udesno, Kovač je rekao "mi želimo normalnu Hrvatsku demokratsku zajednicu koja poštuje karakter koji joj je definiran na prvom općem saboru."

- To znači da imamo svijest da smo suverena država u EU, da smo prenijeli dio ovlasti na EU, ali da mi skrbimo o sebi, da smo stranka koja je državotvorna, koja poštuje tekovine Domovinskog rata, da smo domoljubna, demokršćanska stranka i poštujemo tradiciju hrvatskog naroda koji je stoljećima bio vezan uz kršćanstvo i Katoličku crkvu. Kad je HDZ tako postavljen onda pobjeđuje - naglasio je Miro Kovač.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ocijenio je da Plenković na čelu stranke i Vlade to ne radi dovoljno dobro, te da je zato i izgubio izbore. Mene samo zanimaju rezultati, ako izbornik ne dobije utakmicu mora otići, rekao je.

Miro Kovač je istaknuo da Plenković nema nikakvih zasluga za to da Hrvatska bude predsjedavajuća u EU. "To sam ja napravio kad sam bio ministar vanjskih poslova. Plenković trenutno uživa u plodovima mojeg rada", naglasio je.

Rekao je da, ako on pobijedi, za sve u stranci ima mjesta a da je Plenkoviću već prije tjedan dana ponudio mjesto u predsjedništvu stranke.

Rekao je da je potvrdio svoje sudjelovanje na sučeljavanju televizijskim kućama, a da se još čeka odgovor Plenkovića. "Pozivam da se njegov tim što prije očituje kad će to biti", zaključio je Kovač.

Na zatvorenom stranačkom skupu uz njega su sudjelovali i kandidati za potpredsjednike HDZ-ove "Opcije za promjene" Davor Ivo Stier i Milijan Brkić.