BIVŠI VELEPOSLANIK U RUSIJI

Kovačević o Trumpovu zaokretu prema Iranu: 'Reagira na burzu munjevito, baš je nepredvidiv!'

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević komentirao je za RTL nagli zaokret američkog predsjednika Donalda Trumpa oko Irana i ocijenio da Trump vanjsku politiku vodi impulzivno, reagirajući na kretanja na burzama, a ne na temelju dugoročne strategije. Trump je nakon razgovora u Teheranu poručio da SAD zasad neće bombardirati iranske elektrane, piše Net.hr.

Ta je izjava odmah podigla svjetske burze i snizila cijenu nafte. Kovačević tvrdi da takvi potezi pokazuju kako predsjednik 'gotovo po uvjetnom refleksu reagira' kada tržišta negativno odgovore na njegove odluke. Smatra da je Trump ranije pokrenuo napade pod utjecajem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, bez procjene posljedica, uključujući moguće zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Drži da je odluku promijenio tek nakon ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Kovačević upozorava da je Amerika u manje od godinu dana dvaput napala Iran usred pregovora koje je sama inicirala, čime je ozbiljno narušila povjerenje. Pita se tko bi sada s iranske strane uopće pristao pregovarati.

Ocjenjuje da su Trump i Netanyahu stvorili atmosferu u kojoj dominira demonstracija sile i političke likvidacije. Takva politika, kaže, kratkoročno može dati rezultate, ali dugoročno potiče otpor u SAD-u, Izraelu i međunarodnoj zajednici.

Moguć utjecaj na Trumpovu odluku vidi i u pritisku zaljevskih zemalja, koje strahuju od iranske odmazde na energetsku i vodnu infrastrukturu. Ipak, smatra da je presudan bio strah od tržišnih poremećaja.

Kovačević ističe da Iran, unatoč tvrdnjama o uništenim kapacitetima, i dalje pokazuje vojnu sposobnost, čime demantira ranije Trumpove izjave o potpunom slomu iranskih kapaciteta.

Procjenjuje da će Trump u idućim danima pokušati proglasiti pobjedu bez obzira na stvarni ishod, ali smatra da si ne može priuštiti kopnenu intervenciju zbog mogućih velikih gubitaka i rasta nezadovoljstva u američkoj javnosti.

