Obavijesti

News

Komentari 3
NAKON TRUMPOVIH IZJAVA

Oštro pale cijene plina u Europi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Oštro pale cijene plina u Europi
Foto: Stringer

Promet će se potpuno normalizirati kada napad na Iran završi, naglasilo je u nedjeljnom priopćenju iransko ministarstvo vanjskih poslova

Cijene plina u Europi oštro su pale u ponedjeljak nakon što je američki predsjednik Donald Trump otklonio prijetnju napada na iranske elektrane u idućim satima. Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je poslijepodne na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 55,00 eura i bio je jeftiniji za gotovo 11 posto nego na početku trgovine. Plin je tako poslijepodne bio jeftiniji za sedam posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna.

Cijene zbog rata lete u nebo, a Vlada povlači poteze: 'Dizel će ići na 1,73, a benzin na 1,62 eura

Tržišta je uzbunila subotnja objava američkog predsjednika da će, ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac, uništiti iranske elektrane.

Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Tjesnac nije zatvoren, naglašavaju, dodajući i da rade na novom režimu tranzita u ratnim uvjetima. 

Promet će se potpuno normalizirati kada napad na Iran završi, naglasilo je u nedjeljnom priopćenju iransko ministarstvo vanjskih poslova, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr.  

Iranci demantirali Trumpa: 'S SAD-om nema komunikacije!'

Trump je pak u ponedjeljak iza podneva pomaknuo rok za otvaranje tjesnaca za pet dana, istaknuvši "produktivne razgovore" s Teheranom tijekom vikenda. Iranska vlada negirala je razgovore, rekavši da je američki predsjednik pomaknuo rok kako bi snizio cijene energije.

Plin je danas na TTF-u otprilike 70 posto skuplji no što je bi zadnjeg dana trgovanja u veljači, prije američko‑izraelskog napada na Iran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026