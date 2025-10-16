Obavijesti

'NEMAMO PRAVNIH TEMELJA'

Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Reuters/Pool

Nakon što su Trump i Putin tijekom razgovora dogovorili sastanak u Budimpešti, ponovno je aktualna postala izjava šefa ureda premijera

Donald Trump razgovarao je u četvrtak s Vladimirom Putinom i najavio sastanak u Budimpešti na kojem bi trebali dogovoriti uvjete o okončanju rata u Ukrajini.

Visoki predstavnici Rusije i SAD-a sastat će se idućeg tjedna. Sastanak će voditi američki državni tajnik Marco Rubio, objavio je Trump. Vjeruje da je ovim telefonskim razgovorom postignut veliki napredak.

Mađarska je potpisala i ratificirala Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni kazneni sud (ICC). Taj je sud u ožujku 2023. izdao uhidbeni nalog za Putina optuživši ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotine djece iz Ukrajine.

Ipak, da nije sve tako crno za Putina, objavili su Mađari odmah nakon objave tog uhidbenog naloga. Šef ureda premijera Viktora Orbana izjavio je tada da Mađarska ne bi uhitila ruskog predsjednika Vladimira Putina kada bi ušao u zemlju.

Na pitanje da li bi Putin bio uhićen kada bi došao u Mađarsku, Gergeli Guljaš je 2023. rekao da Rimski statut nije ugrađen u mađarski pravni sustav.

- Možemo se pozivati na mađarski zakon i na temelju istoga ne možemo uhititi ruskog predsjednika (...) jer statut ICC-a nije u Mađarskoj stupio na snagu - rekao je tada Guljaš.

Također je rekao da vlada "nije zauzela stav" o uhidbenom nalogu za Putina.

- Takve odluke nisu najsretnije jer pridonose daljnoj eskalaciji sukoba, a ne miru. To je moje osobno mišljenje - dodao je Guljaš.

Prema objavljenoj strategiji, SAD planira uvesti carinu od 500 posto na uvoz iz Kine, a prikupljena sredstva usmjeriti na naoružavanje ukrajinske vojske
Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su ruski napadi uzrokovali "značajnu" štetu ukrajinskom plinskom sektoru
Po dolasku u Rusku Federaciju, novim regrutima nude se ugovori o vojnoj službi, napisani na ruskom jeziku bez prijevoda, umjesto ugovora o radu, navodi HUR

