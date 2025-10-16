Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'

Donald Trump razgovarao je u četvrtak s Vladimirom Putinom i najavio sastanak u Budimpešti na kojem bi trebali dogovoriti uvjete o okončanju rata u Ukrajini.

Visoki predstavnici Rusije i SAD-a sastat će se idućeg tjedna. Sastanak će voditi američki državni tajnik Marco Rubio, objavio je Trump. Vjeruje da je ovim telefonskim razgovorom postignut veliki napredak.

Mađarska je potpisala i ratificirala Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni kazneni sud (ICC). Taj je sud u ožujku 2023. izdao uhidbeni nalog za Putina optuživši ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotine djece iz Ukrajine.

Ipak, da nije sve tako crno za Putina, objavili su Mađari odmah nakon objave tog uhidbenog naloga. Šef ureda premijera Viktora Orbana izjavio je tada da Mađarska ne bi uhitila ruskog predsjednika Vladimira Putina kada bi ušao u zemlju.

Na pitanje da li bi Putin bio uhićen kada bi došao u Mađarsku, Gergeli Guljaš je 2023. rekao da Rimski statut nije ugrađen u mađarski pravni sustav.

- Možemo se pozivati na mađarski zakon i na temelju istoga ne možemo uhititi ruskog predsjednika (...) jer statut ICC-a nije u Mađarskoj stupio na snagu - rekao je tada Guljaš.

Također je rekao da vlada "nije zauzela stav" o uhidbenom nalogu za Putina.

- Takve odluke nisu najsretnije jer pridonose daljnoj eskalaciji sukoba, a ne miru. To je moje osobno mišljenje - dodao je Guljaš.