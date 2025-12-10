Krah prve zabrane! Klinci u Australiji već izigrali pravila: Šminka, VPN-i i lažni selfiji

Prvi dan povijesne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina završio je potpunim fijaskom. Klinci su uspjeli u svega nekoliko sati probiti ograničenja koristeći sve moguće trikove: Rupe u provjeri dobi, VPN-ove, pa čak i šminku kako bi 'postarili' svoje lice. Vlada priznaje da sustav neće profunkcionirati preko noći, ali tvrdi da će 'svi propusti biti zakrpani', piše ABC.

Roditelji u šoku: 'Djeca prolaze sustav bez ikakvog problema'

Roditelji iz cijele zemlje već su prvog dana zatrpali ABC porukama o potpunoj neučinkovitosti zabrane.

Cassandra iz Mollymooka otkrila je kako njezin 14-godišnji sin i dalje koristi Snapchat, jednostavno je promijenio godinu rođenja i prošao selfie provjeru.

- Ušla sam u njegov Snapchat račun da mu vratim rođendan, ali mi ne dopušta jer datum rođenja možete promijeniti samo ograničen broj puta. Kako je to dopušteno? Kako mu je dob potvrđena na 23 godine kada ima samo 14? - rekla je Cassandra.

Iz Snapchata su priznali da su upozoravali vladu na tehničke prepreke.

- Tijekom ove rasprave, izrazili smo zabrinutost zbog tehničkih izazova s kojima bi se vlada i tvrtke suočile u pokušaju učinkovitog sprječavanja mladih da pristupe internetskim platformama - poručio je glasnogovornik.

- Roditelji mogu prijaviti račun ako dijete nema 16 godina, a mi ćemo ga suspendirati. - objasnili su.

Sličnu priču ima i Alana Scheiffers iz Canberre. Njezina 15-godišnja kći i prijatelji bez problema su prošli Instagramovu provjeru dobi.

- Zapravo sam u redu s tim… Instagram je veliki dio načina na koji se druže i povezuju - rekla je.

Javili su se i brojni drugi...

- Moj sin je jutros otvorio TikTok i primio ovu poruku: 'Zabrana društvenih medija je stupila na snagu. Vaša dob je procijenjena na 18 godina.' On ima 11 godina - napisao je David, Vic.

- Moj 13-godišnji sin prošao je skeniranje lica za provjeru dobi skrivajući zube i naboravši lice. Sustav je procijenio njegovu dob na 30+. U stvarnom životu izgleda kao 10-godišnjak - Matt, Qld.

- Moj sin ima skoro 16 godina i već je izbačen sa Snapchata 9. prosinca, ali moja kći koja ima 14 godina još uvijek nije zatražena da potvrdi svoju dob na aplikaciji. Znamo za više djece od 13 godina koja su prošla Face ID skeniranje - Melissa, WA.

- Moja 13-godišnja kći još uvijek ima pristup svim svojim računima na društvenim mrežama jutros, a svoju je dob potvrdila putem skeniranja lica. Nadam se da još uvijek rade na tome i da će uskoro biti izbačena. Ako ne, onda je to za nas neuspjeh - Alison, NSW

- Imam manje od 16 godina i nisam zabranjen ni na jednoj platformi. Mnogi moji prijatelji u mom razredu također su mlađi od 16 godina i nijedan od njih još nije zabranjen - Julius, Qld

Stručnjaci: 'Sustav griješi, a klinci su brži od algoritma'

Profesorica informacijskih znanosti Lisa Given upozorava da sustav skeniranja lica ima ozbiljan marginu pogreške od 1 do čak 3 godine.

- To znači da bi sustav mogao pogoditi da 14-godišnjak ima 17 godina i vjerovati da je dovoljno star da ima račun - rekla je.

U međuvremenu, tinejdžeri koji su uspjeli ostati na TikToku objavljuju pobjedničke statuse: 'preživjeli smo'. Mnogi napadaju i profil premijera Anthonyja Albanesea uz poruke:

- Nije uspjelo, stari.

- Dakle, svi smo još uvijek ovdje?

- Mislim da će ljudi koje pokušavate skinuti s toga biti prvi koji će pronaći način da to zaobiđu - napisao je 15-godišnji Tyson.

Šminka, VPN i stariji brat: Top trikovi za bijeg od zabrane

Dr. Given pojašnjava da mladi koriste svaku moguću prečicu – od VPN-ova do lažnih osobnih podataka.

- Mogu pokušati promijeniti svoj izgled kako bi prevarili procjenu dobi skeniranjem lica. Ili mogu zamoliti stariju osobu da obavi skeniranje umjesto njih - rekla je.

Jillian iz NSW-a posvjedočila je kako su njezina kćer i njezine prijateljice prevarile sustav šminkom.

- Imam 12-godišnju kćer. Ona i njezine prijateljice identificirane su kao 17+ jednostavno stavljanjem umjetnih trepavica i šminke… Dakle, ove mlade djevojke vjerojatno su izloženije neprikladnijem sadržaju nego prije - kazala je.

Vlada: 'Ovo je maraton, ne sprint'

Premijer Albanese poručuje da je pred njima ogroman posao, samo na Snapchatu treba zabraniti 440.000 računa, na Facebooku 150.000, a na Instagramu 350.000. TikTok je već ugasio više od 200.000 profila.

Ministrica komunikacija Anika Wells smiruje javnost:

- Samo zato što su je možda izbjegli danas, ne znači da će je moći izbjeći za tjedan ili mjesec dana. Medijske platforme moraju se vratiti i rutinski provjeravati račune mlađih od 16 godina.

Dodaje da trikovi s 'posuđenim licem starijeg brata' neće dugo prolaziti.

Povjerenica za e-sigurnost Julie Inman Grant priznaje da čuda ne postoje:

- Računi neće 'čarobno nestati' preko noći… Bit će početnih tehnoloških problema.