Kraj agonije! Tegljač s Malte stiže po brod s azbestom, do sutra mora napustiti Split

Tegljač iz Malte, koji će otegliti brod Moby Drea, tijekom jutra trebao bi stići u Split, javlja HRT. Naime, radi se o talijanskom brodu koji je već mjesec dana povod prosvjeda Splićana, s obzirom na to da je s 250 tona panela s azbestom usidren ispred Brodosplita. Rok za napuštanje grada ima do sutra.

- Očekuje se da u ovom roku izdanom rješenjem mjerodavnog ministarstva, da brod ode iz Splita, da ode iz teritorijalnih voda RH - rekao je Tomislav Šuta, splitski gradonačelnik.

- Ponosan sam na ovu inicijativu Zdravi Split, ponosan sam na sve nas, na ove krasne žene, ali najviše sam ponosan na građane Splita, Solina i Kaštela i sve one koji su nam se pridružili jer da oni nisu došli, da nam nisu dali ruku možda od ovoga ne bi bilo ništa - kaže Ante Tešija, GI Zdravi Split.

- Ne postoji niti jedan zdravstveni, stručni ili okolišni razlog da se ovaj posao nije obavio u Brodosplitu, kažem obavljaju se poslovi ovakvi u Hrvatskoj - priča Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.