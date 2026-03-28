KONVOJ AUTOBUSA

KRAJ DRAME na Sljemenu: 150 učenika spušteno u velikoj akciji, sudjelovao i Tomašević

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook/Grad Zagreb

Snježno nevrijeme blokiralo cestu, spas trajao 20 sati, kolona od 15 vozila sigurno dovela djecu u Zagreb

Nakon snježnog nevremena i olujnog vjetra koji su pogodili Sljeme, čak 150 učenika i njihovih nastavnika u subotu je oko 14.30 sati sigurno spušteno u Zagreb. Velika akcija odvijala se u organiziranom konvoju od 15 tehničkih i putničkih vozila Zagrebačkih cesta i ZET-a, uz koordinaciju gradskih službi. U koloni se nalazio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Da bi se uopće omogućio silazak sa Sljemena, bilo je potrebno najprije očistiti i osposobiti Sljemensku cestu, koju su blokirala srušena stabla i velike količine snijega nakon olunog nevremena koje je pogodilo grad.

- Operacija probijanja puta od Blizneca do Sljemena je trajala 20 sati i u njoj je sudjelovalo 11 vozila i strojeva te vatrogasci DVD-a Gračani i radnici Zagrebačkih cesta - napisali su iz Grada.

Učenici su na Sljemenu boravili od početka tjedna, dio njih u sklopu škole u prirodi, a dio zbog državnog natjecanja iz ekonomije. Među njima bilo je oko 80 učenika Osnovne škole Rudeš, dvadesetak iz Prve katoličke osnovne škole u Zagrebu te još pedesetak srednjoškolaca iz dvadesetak škola diljem Hrvatske.

Unatoč teškim uvjetima i zahtjevnoj situaciji na terenu, svi su na kraju sigurno stigli s planine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

