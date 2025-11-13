Obavijesti

Kraj jedne ere u Velikoj Gorici: Vlasnici pizzerije Gavran odlaze u mirovinu nakon 42 godine!

Priča pizzerije Gavran neće potpuno nestati. Lokalna firma preuzima objekt, ali uz jasne uvjete koje su postavili sadašnji vlasnici

Omiljeno mjesto generacija Goričana, Pizzerija Gavran,  prestala je s radom 10. studenoga. Ovaj ugostiteljski obrt bio je simbol dugogodišnje tradicije. Gavran je svoja vrata otvorio prije 42 godine, a njegova ponuda bila je jednostavna, ali kvalitetna. Atmosfera u prostoru, često opisivana kao nostalgična, vraćala je posjetitelje u "stara dobra vremena”. Mnogi su upravo zbog toga Gavran smatrali dijelom kulturne i gastronomske povijesti Velike Gorice.

Jedan od ranijih komentara posjetitelja dobro sažima što je pizzerija predstavljala lokalnoj zajednici, piše KronikeVG.hr.

- Lokalni stanovnici toplo preporučuju ovu pizzeriju. Mjesto izgleda isto kao 1980-ih. Ali razumijem zašto ga lokalci vole, vjerojatno je to nekad bila jedina pizzeria u gradu - piše u komentaru.

Vlasnik pizzerije, Željko Horvat, otkrio je da on i supruga idu u zasluženu mirovinu.

- Nakon toliko godina rada, vrijeme je da predamo štap i uživamo u mirnijem životu - rekao je Horvat. Međutim, priča pizzerije Gavran neće potpuno nestati. Lokalna firma preuzima objekt, ali uz jasne uvjete koje su postavili sadašnji vlasnici. Interijer će ostati nepromijenjen, a zaposlenici koji su ostali imat će osigurano radno mjesto. Nova uprava također želi očuvati stari štih i duh pizzerije, kako bi se tradicija nastavila i u novim rukama.
 

