Kraj jedne ere u Velikoj Gorici: Vlasnici pizzerije Gavran odlaze u mirovinu nakon 42 godine!

Omiljeno mjesto generacija Goričana, Pizzerija Gavran, prestala je s radom 10. studenoga. Ovaj ugostiteljski obrt bio je simbol dugogodišnje tradicije. Gavran je svoja vrata otvorio prije 42 godine, a njegova ponuda bila je jednostavna, ali kvalitetna. Atmosfera u prostoru, često opisivana kao nostalgična, vraćala je posjetitelje u "stara dobra vremena”. Mnogi su upravo zbog toga Gavran smatrali dijelom kulturne i gastronomske povijesti Velike Gorice.





Jedan od ranijih komentara posjetitelja dobro sažima što je pizzerija predstavljala lokalnoj zajednici, piše KronikeVG.hr.

- Lokalni stanovnici toplo preporučuju ovu pizzeriju. Mjesto izgleda isto kao 1980-ih. Ali razumijem zašto ga lokalci vole, vjerojatno je to nekad bila jedina pizzeria u gradu - piše u komentaru.





Vlasnik pizzerije, Željko Horvat, otkrio je da on i supruga idu u zasluženu mirovinu.

- Nakon toliko godina rada, vrijeme je da predamo štap i uživamo u mirnijem životu - rekao je Horvat. Međutim, priča pizzerije Gavran neće potpuno nestati. Lokalna firma preuzima objekt, ali uz jasne uvjete koje su postavili sadašnji vlasnici. Interijer će ostati nepromijenjen, a zaposlenici koji su ostali imat će osigurano radno mjesto. Nova uprava također želi očuvati stari štih i duh pizzerije, kako bi se tradicija nastavila i u novim rukama.

