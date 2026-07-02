Kraj ljubavi s Trumpom! Tucker Carlson gradi novu stranku u SAD-u, prekretnica je bio rat

Konzervativni komentator i voditelj Tucker Carlson najavio je kako namjerava pomoći u izgradnji nove, treće političke stranke u Sjedinjenim Državama. Ovaj potez uslijedio je nakon što se javno odrekao predsjednika Donalda Trumpa i Republikanske stranke, navodeći kao ključni razlog neslaganje oko rata s Iranom i vanjske politike općenito.

Carlson je svoje namjere detaljno objasnio u intervjuu za Columbia Journalism Review, gdje je iznio oštru kritiku cjelokupnog američkog političkog sustava. Ustvrdio je da, kada je riječ o dva pitanja koja smatra najvažnijima za Amerikance - "rat i financije" - Demokratska i Republikanska stranka djeluju u potpunom suglasju, bez stvarnih razlika u stavovima.

​- Pomoći ću u izgradnji treće stranke. Trebao bi postojati dobronamjeran napor da se shvati što doista koristi zemlji.

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U nastavku je pojasnio svoj stav o prividnoj demokraciji.

​- To nije demokracija. To je jednostranačka država koja se pretvara da je demokracija i to se mora slomiti. Bit će treće stranke, a ja ću učiniti sve što mogu da to i ostvarim - poručio je Carlson.

Raskol zbog rata u Iranu

Odluka o napuštanju stranke kojoj je bio vjeran cijeli život kulminirala je krajem lipnja, kada je u podcastu "Can't Be Censored" izjavio da "nema šanse" da će podržati Republikansku stranku na predstojećim izborima. Carlson, koji se opisao kao doživotni republikanac, tvrdi da je Trumpova administracija "izdala Sjedinjene Države" pokretanjem rata s Iranom kao odgovor na "pritisak" Izraela. Smatra da je stranka time interese strane države stavila ispred interesa vlastitih građana.

​- U ovom trenutku... kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao podržati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama, koja interese strane zemlje stavlja ispred interesa vlastitih građana? Nemoguće je glasati za takve ljude - rekao je.

Prema Carlsonovim riječima, njegova nova stranka bila bi usmjerena isključivo na "dobrobit" Amerikanaca, umjesto na vanjskopolitičke sukobe i interese koji, po njegovom mišljenju, ne služe narodu. Kritizirao je politički establišment zbog zanemarivanja problema običnih ljudi, poput pada očekivanog životnog vijeka i ekonomske nejednakosti.

​- Ako zarađujete šezdeset tisuća dolara godišnje, degradirani ste. Očekivani životni vijek vam se smanjio, a obećanje boljeg života za vašu djecu vjerojatno je nestalo. Čini se da nikoga nije briga. To čak nije ni faktor - izjavio je, dodavši:

​- 'A što je s Hamasom?' Službeno me ne zanima Hamas. Vlada SAD-a trebala bi kao svoj prvi prioritet imati dobrobit vlastitog naroda.

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Unatoč velikim najavama, Carlson je naglasio da njegovi pristaše ne bi trebali očekivati da će ga uskoro vidjeti na glasačkom listiću.

​- Ne želim biti kandidat - rekao je, našalivši se kako je bio u iskušenju reći da se kandidira na "pro-patrijarhalnoj listi" samo kako bi bio siguran da neće steći nove obožavatelje.

Pukotine u pokretu i Trumpov odgovor

Ovaj raskol naglašava sve veće podjele unutar MAGA pokreta koji je izgradio Donald Trump. Carlsonova odluka dolazi u osjetljivom trenutku za Republikansku stranku, a analitičari upozoravaju da bi čak i mali postotak glasača koji bi slijedio Carlsona mogao značajno utjecati na ishod izbora. Od početka rata s Iranom, Carlson je prekinuo komunikaciju s Trumpom, za kojeg je izjavio da je "čovjek koji ne upravlja vlastitim životom".

Predsjednik Trump nije dugo čekao s odgovorom. Nakon Carsonovih kritika, na svojoj društvenoj mreži Truth Social nazvao ga je "luđakom" i "budalom koja maše rukama".

"Bio je slomljen čovjek kad je dobio otkaz na Foxu i nikad više nije bio isti", napisao je Trump u travnju. "Možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra!"

*uz korištenje AI-ja.

