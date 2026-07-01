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VIDEO Donald Trump prvi put poletio u luksuznom zrakoplovu koji mu je darovao Katar

Piše HINA,
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VIDEO Donald Trump prvi put poletio u luksuznom zrakoplovu koji mu je darovao Katar
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Foto: Evan Vucci
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Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put poletio s preuređenim Boeingom 747 koji je prihvatio kao dar od Katara

Luksuzni zrakoplov, za koji je prijavljeno da vrijedi oko 400 milijuna američkih dolara, službeno je prošlog mjeseca uvršten u flotu Air Force One. Prije nego što je odobren za upotrebu, morao je proći opsežne izmjene na trošak američkih poreznih obveznika, uključujući sigurnosne nadogradnje. Trump ga je koristio za let u Sjevernu Dakotu kako bi posjetio novu predsjedničku knjižnicu Theodora Roosevelta.

Trump je prihvatio zrakoplov u svibnju 2025. unatoč žestokim kritikama. Izvanredni dar stranog saveznika izazvao je pravne i etičke zabrinutosti, a demokrati su ga osudili kao "otvorenu korupciju".

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Donald Trump VIDEO
Donald Trump | Video: 24sata/Reuters

Prije polaska Trump je rekao da bi Amerikanci trebali biti ponosni na zrakoplov.

"Iskreno, uzbuđen sam zbog prvog leta", rekao je novinarima. "Možete biti diskretni oko toga ili to otvoreno pokazati. I mislim da bi zemlja trebala biti vrlo ponosna. Prekrasan je."

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Na pitanje koliko su preinake koštale američke porezne obveznike, Trump je rekao da je iznos minimalan u usporedbi s troškovima nabave usporedivog zrakoplova na druge načine.

Preuređeni katarski zrakoplov prebojan je u crvenu, bijelu i tamno plavu boju, što je odmak od plavičasto-bijele sheme boja koja se desetljećima koristila na Air Force One zrakoplovima.

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