Kraj monopola u Njemačkoj? Deutsche Bahn mora prepustiti dio pruga konkurentima

Prema odluci regulatora, podružnica za željezničku infrastrukturu DB InfraGo ubuduće mora prepustiti između 25 i 40 posto kapaciteta na takvim linijama drugim tvrtkama. Taj će potez donijeti korist putnicima jer bi po očekivanjima Savezne mrežne agencije žešća konkurencija u željezničkim uslugama na duge relacije trebala dovesti do nižih cijena karata. Odluka regulatora također uklanja prepreke ulasku talijanskog operatera Italoa na njemačko tržište u 2028. godini.

Italo planira prometovati na liniji München-Frankfurt-Köln-Dortmund svakih sat vremena, a na liniji München-Berlin-Hamburg svaka dva sata. Povezujući ključna prometna čvorišta, obje rute vrlo su profitabilne, primjećuje agencija Dpa.

Talijanska kompanija upozorila je u žalbi mrežnoj agenciji, zaduženoj za nadzor dodjele željezničkih trasa, da DB InfraGo zasada ne nudi okvirne ugovore koji bi drugim prijevoznicima omogućili sigurno planiranje.

Krajem travnja kompanija je bila najavila da će uložiti 3,6 milijardi eura kako bi osigurala poziciju prvog privatnog konkurenta Deutsche Bahnu na glavnim međugradskim koridorima u Njemačkoj.

Program ulaganja pokriva 30 godina održavanja, obuku radnika i potrošnju na željezničke postaje i IT sustave kako bi se osigurali uvjeti za pokretanje poslovanja, piše talijanski poslovni list Il Sole 24 Ore.

Italo namjerava početi pružati usluge u Njemačkoj u travnju 2028. godine.