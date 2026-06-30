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NIŽE CIJENE KARATA

Kraj monopola u Njemačkoj? Deutsche Bahn mora prepustiti dio pruga konkurentima

Piše HINA,
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Kraj monopola u Njemačkoj? Deutsche Bahn mora prepustiti dio pruga konkurentima
AFP/Pixsell | Foto: AFP/Pixsell
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Deutsche Bahn mora konkurenciji ustupiti najmanje četvrtinu kapaciteta na ključnim prometnim međugradskim željezničkim linijama, stoji u odluci savezne mrežne agencije, objavljenoj u utorak

Prema odluci regulatora, podružnica za željezničku infrastrukturu DB InfraGo ubuduće mora prepustiti između 25 i 40 posto kapaciteta na takvim linijama drugim tvrtkama. Taj će potez donijeti korist putnicima jer bi po očekivanjima Savezne mrežne agencije žešća konkurencija u željezničkim uslugama na duge relacije trebala dovesti do nižih cijena karata. Odluka regulatora također uklanja prepreke ulasku talijanskog operatera Italoa na njemačko tržište u 2028. godini.

Italo planira prometovati na liniji München-Frankfurt-Köln-Dortmund svakih sat vremena, a na liniji München-Berlin-Hamburg svaka dva sata. Povezujući ključna prometna čvorišta, obje rute vrlo su profitabilne, primjećuje agencija Dpa.

Talijanska kompanija upozorila je u žalbi mrežnoj agenciji, zaduženoj za nadzor dodjele željezničkih trasa, da DB InfraGo zasada ne nudi okvirne ugovore koji bi drugim prijevoznicima omogućili sigurno planiranje.

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Krajem travnja kompanija je bila najavila da će uložiti 3,6 milijardi eura kako bi osigurala poziciju prvog privatnog konkurenta Deutsche Bahnu na glavnim međugradskim koridorima u Njemačkoj.

Program ulaganja pokriva 30 godina održavanja, obuku radnika i potrošnju na željezničke postaje i IT sustave kako bi se osigurali uvjeti za pokretanje poslovanja, piše talijanski poslovni list Il Sole 24 Ore.

Italo namjerava početi pružati usluge u Njemačkoj u travnju 2028. godine. 

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