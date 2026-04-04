Kraj Orbanove ere? Mađarska izlazi na najneizvjesnije izbore do sada, evo što kaže analitičar

Mađarska se priprema za jedne od najvažnijih i najneizvjesnijih parlamentarnih izbora u novijoj povijesti. Glasanje zakazano za 12. travnja dolazi nakon 16 godina vladavine premijera Viktora Orbana i njegove stranke Fidesz, a analitičari upozoravaju kako su šanse za promjenu vlasti veće nego ikad. Tijekom dugog razdoblja na vlasti, Fidesz je učvrstio kontrolu nad institucijama i političkom scenom, dok je oporba ostala razjedinjena i oslabljena. No, uoči ovih izbora pojavila se nova snaga – stranka Tisza, predvođena bivšim članom Fidesza Peterom Magyarom, koja prema anketama bilježi značajan rast potpore.

Politički analitičar Davor Gjenero ističe kako je trenutna situacija bitno drukčija u odnosu na prethodne izborne cikluse, prenosi N1.

- Od 2010. godine (kada je Fidesz drugi puta došao na vlast, nap.a.) na svakim je izborima bilo jasno da Orban pobjeđuje. Sada je potpuno druga situacija - kaže Gjenero.

Na političkoj sceni praktički su ostale samo dvije relevantne opcije, što ove izbore čini izravnim okršajem između Fidesza i Tisze. Nestanak trećih opcija dodatno pojednostavljuje izborni rezultat, budući da mađarski izborni sustav favorizira relativnog pobjednika.

Gjenero Tiszu opisuje kao političku strukturu koja podsjeća na raniji Fidesz, prije nego što je stranka skrenula u smjeru iliberalne demokracije.

- Tisza je stvorena kao svojevrsni Fidesz na tvorničkim postavkama. Uspostavili su političku organizaciju koja odgovara političkoj poziciji Fidesza u razdoblju od 2004. do 2015. kada je to bila uspješna stranka unutar Europske pučke stranke (EPP) - kaže Gjenero.

Dodaje i da se radi o politički iskusnom timu koji dobro poznaje europske institucije i procese.

- To nisu novaci u političkoj areni ni ljudi bez upravljačkih iskustava. Magyar je tipičan produkt europske tranzicije, čovjek školovan slično kao naši ljudi koji su se školovali tijekom pristupnog procesa EU-u i onda zauzimali pozicije unutar europske administracije. To je tim vrlo sličan unutarnjem krugu ljudi Andreja Plenkovića. U nekim detaljima biografije Magyara i Plenkovića se podudaraju. Recimo u razdoblju nakon 2000. i Plenković i Magyar bili su na pozicijama drugog čovjeka u misijama pri Europskoj uniji. Magyar je, kao i većina ljudi oko njega, prošao i dril u korporativnom sektoru. To su ljudi koji znaju donositi odluke i znaju kako se kreiraju javne politike - smatra Gjenero.

Analitičar upozorava i na strukturne probleme unutar Fidesza, uspoređujući trenutnu situaciju s kriznim razdobljima kroz koja je prolazio HDZ.

- Čini mi se daje Fidesz u poziciji u kakvoj je bio HDZ 2000. i 2011. godine. Nakon 16 godina kontinuirane vlasti imaju ozbiljne probleme unutarnje strukture koje ne mogu riješiti dok su na vlasti. Dolazi i razdoblje krize kada će se živjeti lošije nego dosad i Mađarska će izgubiti profite koje je ostvarivala trgovinom jeftinih energenata. Orbanu je ugodnije da to razdoblje dočeka s pozicije šefa opozicije, nego kao nositelj izvršne vlasti. Dakle, vrlo je moguće da će Magyar uspostaviti izvršnu vlast u najnezahvalnijem razdoblju u kojemu će životni standard u cijeloj Europi pa tako i u Mađarskoj padati. A Orban bi otišao u opoziciju s vrlo snažnom stranačkom organizacijom koja se neće raspasti i strukturom oligarha okupljenih oko stranke koji će nastaviti financijski je podržavati - procjenjuje Gjenero.

Tisza je, prema njegovim riječima, nastala i kao rezultat nezadovoljstva unutar samog Fidesza, a u njezinim redovima nalaze se i bivši dužnosnici.

- U Tiszi nije samo Magyar, ima i drugih zanimljivih osoba poput Anite Orban koja je od 2010. do 2015. u Ministarstvu vanjskih poslova vodila sektor energetske sigurnosti i uspostavila uspješan mađarski energetski model - napominje Gjenero.

Uoči izbora postavlja se i pitanje kako bi Orban reagirao u slučaju poraza. Gjenero smatra da prijenos vlasti ne bi trebao biti problematičan.

- Kada se počelo raspravljati o tome hoće li Orban mirno predati vlast, on je potpuno otvoreno i jasno rekao "Ja sam češće svoju stranku vodio na izbore iz opozicije, nego s vlasti i uvijek sam priznavao izborne rezultate" - rekao je.