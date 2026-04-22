EKVATORIJALNA GVINEJA

Kraj Papine turneje u Africi: Lav XIV. na kiši među zatvorenicima koji su vikali 'Sloboda, sloboda'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
17
Foto: Guglielmo Mangiapane

Papa u Ekvatorijalnoj Gvineji pozvao na pravdu i jednakost, a posjet zatvoru obilježili su potresni prizori i poruke zatvorenika

Papina turneja Afrikom, koja je obuhvatila četiri zemlje, završila je dramatično u srijedu, kad se Lav XIV. pokazao neustrašiv pred jakom kišom kako bi pozdravio mnoštvo u Ekvatorijalnoj Gvineji, nakon što je govorio u zatvoru u kojem su zatvorenici vapili za slobodom. Ekvatorijalnom Gvinejom, smatranom jednom od najrepresivnijih zemalja u regiji, od 1979. godine upravlja Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, predsjednik s najdugovječnijim mandatom na svijetu. Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Država, tijekom boravka u Africi je više puta pozvao na pravdu i smanjenje nejednakosti. Započeo je dan osuđujući nejednakost u bogatstvu tijekom mise u najvećoj vjerskoj strukturi u središnjoj Africi, crkvi u gradu Mongomu, smještenoj na rubu prašume bazena rijeke Kongo.

Zatim je posjetio zatvor u gradu Bati, ustanovu u kojoj se pritvorenici redovito drže godinama bez pristupa odvjetnicima, navodi Amnesty International.

Lav je saslušao nekoliko svjedočanstava zatvorenika koji su se okupili u dvorištu unutar ustanove. Dok je iznosio svoje primjedbe, počela je padati jaka kiša, a pritvorenici su ostali stajati vani.

'Sloboda, sloboda!'

Papa je zatražio da se "uloži svaki napor" kako bi se pritvorenicima omogućilo učenje i rad tijekom služenja kazne. Dok je odlazio i dok je ministar pravosuđa Reginaldo Biyogo Mba Ndong Anguesomo ostao na pozornici, zatvorenici su počeli skakati po kiši i vikati: "Sloboda, sloboda!"

Ekvatorijalna Gvineja dugo odbacuje optužbe za kršenje ljudskih prava. Prije nego što je Lav govorio u zatvoru u Bati, Biyogo je rekao da zemlja pravedno postupa sa zatvorenicima u skladu sa standardima Ujedinjenih naroda.

Obiangova vlada prošle je godine postigla dogovor s vladom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o prihvaćanju deportiranih osoba iz drugih zemalja, što je jedan u nizu takvih aranžmana u Africi koji su izazvali kritike pravnika i aktivista.

Skupina od 70 nevladinih organizacija objavila je u ponedjeljak otvoreno pismo pozivajući Lava da se zauzme za "pravedan, human i zakonit tretman" deportiranih osoba.

I glamurozni potpredsjednik bio na misi

Tijekom mise u srijedu ujutro u Bazilici Bezgrešnog Začeća u Mongomu, Lav je pozvao građane Ekvatorijalne Gvineje "da služe općem dobru, a ne privatnim interesima, premošćujući jaz između privilegiranih i ugroženih".

Na misi su bili prisutni predsjednik Obiang i njegov sin, potpredsjednik Teodoro Nguema Obiang Mangue, široko poznat kao Teodorin, koji već godinama dokumentira svoj glamurozni način života na Instagramu.

U listopadu 2017. Teodorin je u Francuskoj osuđen za pronevjeru tijekom suđenja u odsutnosti, a sud je naredio oduzimanje njegove imovine u vrijednosti većoj od 100 milijuna eura.

Vatikan je priopćio da se otprilike 100.000 ljudi okupilo u srijedu unutar i izvan bazilike kako bi vidjeli Lava, gurajući se oko kolonade izgrađene po uzoru na Trg svetog Petra u Rimu.

Više od 70 posto stanovništva Ekvatorijalne Gvineje od 1,8 milijuna izjašnjava se kao katolici. Lav, koji je prvi papa u posjetu od 1982., na kraju je jednog od najsloženijih putovanja u inozemstvo u povijesti organiziranih za papu. Prešao je gotovo 18.000 km s 18 letova do 11 gradova u četiri zemlje.

