NASTAVLJA GOVORITI O RATU

Papa Lav XIV. smiruje sukob s Trumpom: 'Rasprava mi nije cilj'

Piše HINA,
Prvi američki papa poručio da njegove izjave nisu bile usmjerene na Donalda Trumpa te da želi izbjeći političke sukobe tijekom turneje po Africi

Papa Lav XIV. pokušao je u subotu umanjiti ozbiljnost spora s Donaldom Trumpom i poručio da izvještavanje o njegovim izjavama s afričke turneje "nije bilo točno u svim aspektima" te da mu "nije u interesu" raspravljati se s američkim predsjednikom.  Obraćajući se novinarima na engleskom jeziku na letu za Angolu, na trećoj etapi svoje ambiciozne desetodnevne turneje po Africi, prvi američki papa rekao je da njegova izjava prije dva dana u Kamerunu da svijet "pustoši šačica tirana", nije bila usmjerena na Trumpa. "Taj govor pripremljen je prije dva tjedna, puno prije nego što je predsjednik komentirao mene i poruku mira koju promičem", rekao je Lav. 

'DERE' PO UMJETNOJ INTELIGENCIJI FOTO NAJLUĐE OBJAVE TRUMPA Sebe prikazao kao Isusa i papu. Igrao i nogomet s Ronaldom...
Govor se tumačio "kao da pokušavam raspravljati s predsjednikom, što uopće nije u mom interesu", poručio je papa u subotu.

U nedjelju, dok se Lav pripremao za početak turneje, Trump ga je opisao "SLABIM po pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku" u objavi na platformi Truth Social.

TOMISLAV KLAUŠKI Trump je uvrijedio Isusa i papu. Kako ga kršćanski nacionalisti još uvijek mogu voljeti i slijediti
Trump je također objavio fotografiju sebe nalik Isusu generiranu umjetnom inteligencijom, što je izazvalo široke kritike čak i od nekih vjerskih konzervativaca koji ga obično podržavaju. Objava je uklonjena u ponedjeljak ujutro.

Čini se da je Trump time reagirao na papine kritike proteklih tjedana na rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. 

Papa je rekao Reutersu u ponedjeljak rekao da će nastaviti govoriti o ratu.

POZVAO DA SE ODUPRU Papa Lav u Kamerunu: 'Bogati i moćni nam ugrožavaju mir'
Lav, podrijetlom iz Chicaga, imao je suzdržan stil za jednog papu u prvih 10 mjeseci svog mandata, ali je u Africi debitirao s novim, snažnim stilom govora i oštro osudio rat, nejednakost i globalne vođe.

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
NOVA ČUDNA ISPLATA

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!

Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura
PROVJERITE LISTIĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura

Očekivani jackpot za 32. kolo iznosi 28.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo bio je 581902.
Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'
DOSJE: PAD TAKSI BANDE

Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'

Osumnjičeni taksisti za utaju poreza napravili su štetu od 4,86 milijuna eura. Siguran sam da su imali nekoga u Poreznoj, kaže nam knjigovođa

