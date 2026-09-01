Kraj potrage u Crnoj Gori. Rus pucao na policajce pa u sebe

Mihail Šabunjin (30), osumnjičen za trostruko ubojstvo, pronađen je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. Prilikom uhićenja otvorio je vatru na policiju, a potom si pucao u glavu, pišu Vijesti.

Ravnatelj uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su ga pronašli pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti „Jug“ i drugih specijaliziranih policijskih postrojbi.

„U šumi iznad naselja Topla locirali su ga i izolirali prijetnju. Trostruki ubojica u trenutku uhićenja otvorio je vatru, a potom si pucao u glavu“, rekao je Šćepanović.

Podsjećamo, Rusa se sumnjiči da je u ponedjeljak oko 16.45 sati vatrenim oružjem ubio Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice. Sva trojica radila su na streljani „Češka zbrojovka“ u okolici Danilovgrada.