Obavijesti

News

Komentari 7
UBOJSTVA NA STRELJANI

UBIO TROJICU I POBJEGAO Ovo je Rus (30) kojeg traži policija u Crnoj Gori: 'Ostanite u kućama!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
UBIO TROJICU I POBJEGAO Ovo je Rus (30) kojeg traži policija u Crnoj Gori: 'Ostanite u kućama!'
3
Foto: Policija Crne Gore
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog sumnje da je počinio trostruko ubojstvo policija traga za 30-godišnjim ruskim državljaninom Mihailom Šabunjinom. Sumnja se da je nakon zločina pobjegao osobnim automobilom Seat Cordoba podgoričkih registracija

Trostruko ubojstvo dogodilo se na streljani „Češka zbrojevka“ u okolici Danilovgrada u Crnoj Gori. Ubijena su trojica zaposlenika i instruktora pucanja, a policija intenzivno traga za osumnjičenikom. Prema informacijama crnogorske policije, od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem preminuli su Petar Globarević (24) iz Podgorice, Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada i Nemanja Kapor (20) iz Podgorice, pišu crnogorske Vijesti.

DRAMA U DANILOVGRADU UŽAS U CRNOJ GORI Na streljani pronađena tri mrtva muškarca, policija traga za ubojicom!
UŽAS U CRNOJ GORI Na streljani pronađena tri mrtva muškarca, policija traga za ubojicom!

Zbog sumnje da je počinio trostruko ubojstvo policija traga za 30-godišnjim ruskim državljaninom Mihailom Šabunjinom. Sumnja se da je nakon zločina pobjegao osobnim automobilom Seat Cordoba podgoričkih registracija PG AC 472. Automobil je u vlasništvu oca jednog od ubijenih.

Foto: Policija Crne Gore

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je upravo danas na streljani unajmio oružje. Policija pregledava snimke nadzornih kamera i provodi kriminalističku obradu kako bi utvrdila sve okolnosti zločina.

Budući da je osumnjičenik pobjegao naoružan, policija je upozorila građane da ostanu u svojim domovima dok traje potraga.

- Pozivamo građane da ostanu u kućama dok policija ne pronađe bjegunca. Budite oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama, a svako sumnjivo ponašanje prijavite najbližoj policijskoj postaji - poručili su iz crnogorske policije.

Foto: Policija Crne Gore

Građane su pozvali i da sve informacije o kretanju ili mogućem boravištu osumnjičenika prijave na besplatni broj 122 ili putem aplikacije Policija CG. Upozorili su da skrivanje bjegunca predstavlja kazneno djelo.

U potragu su uključene jake policijske snage, među kojima su Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Blokirano je uže i šire područje u više gradova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'
ekološka katastrofa?

HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'

Zagrebački HDZ kritizira gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nečinjenja u vezi s 33.000 tona opasnog otpada uz vodocrpilište Petruševec, ističući potencijalnu prijetnju za opskrbu vodom za 150.000 građana.
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026