UBIO TROJICU I POBJEGAO Ovo je Rus (30) kojeg traži policija u Crnoj Gori: 'Ostanite u kućama!'

Trostruko ubojstvo dogodilo se na streljani „Češka zbrojevka“ u okolici Danilovgrada u Crnoj Gori. Ubijena su trojica zaposlenika i instruktora pucanja, a policija intenzivno traga za osumnjičenikom. Prema informacijama crnogorske policije, od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem preminuli su Petar Globarević (24) iz Podgorice, Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada i Nemanja Kapor (20) iz Podgorice, pišu crnogorske Vijesti.

Zbog sumnje da je počinio trostruko ubojstvo policija traga za 30-godišnjim ruskim državljaninom Mihailom Šabunjinom. Sumnja se da je nakon zločina pobjegao osobnim automobilom Seat Cordoba podgoričkih registracija PG AC 472. Automobil je u vlasništvu oca jednog od ubijenih.

Foto: Policija Crne Gore

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je upravo danas na streljani unajmio oružje. Policija pregledava snimke nadzornih kamera i provodi kriminalističku obradu kako bi utvrdila sve okolnosti zločina.

Budući da je osumnjičenik pobjegao naoružan, policija je upozorila građane da ostanu u svojim domovima dok traje potraga.

- Pozivamo građane da ostanu u kućama dok policija ne pronađe bjegunca. Budite oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama, a svako sumnjivo ponašanje prijavite najbližoj policijskoj postaji - poručili su iz crnogorske policije.

Foto: Policija Crne Gore

Građane su pozvali i da sve informacije o kretanju ili mogućem boravištu osumnjičenika prijave na besplatni broj 122 ili putem aplikacije Policija CG. Upozorili su da skrivanje bjegunca predstavlja kazneno djelo.

U potragu su uključene jake policijske snage, među kojima su Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Blokirano je uže i šire područje u više gradova.