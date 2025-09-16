Kraj Pule pronašli beživotno tijelo muškarca (84): Pao je u more s vanbrodskim motorom

Beživotno tijelo starijeg muškarca pronađeno je u uvali Kuje u Ližnjanu kraj Pule u ponedjeljak navečer, kad je pulska policija dobila i dojavu.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid i utvrdila da je u moru pronađeno tijelo muškarca (84) koji je pao u more zajedno s izvanbrodskim motorom.

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja. Slijedi medicinska obdukcija.